AGI - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta facendo pressione su Trump affinché attacchi l'Iran "il prima possibile", secondo quanto riportato dall'emittente pubblica israeliana Kan, che cita una fonte anonima a conoscenza della questione. Kan ha affermato nel suo servizio di domenica che Trump non ha ancora preso una decisione ed è riluttante a farlo.
Il Canale 12 israeliano ha riferito domenica che alti funzionari della difesa avevano avvertito Netanyahu la scorsa settimana che un attacco israeliano all'Iran potrebbe innescare un conflitto regionale più ampio che coinvolgerebbe Libano, Siria e Gaza.
Trump: "Senza accordo entro l'anno, pronto a riprendere gli attacchi"
Proprio domenica, il presidente americano Donald Trump si è detto "propenso" a riprendere lo scontro con l'Iran se non si giungerà a un accordo entro l'anno nuovo. Secondo quanto riportato da Fox News, Trump ha affermato che i negoziati indiretti con l'Iran non hanno finora prodotto risultati tangibili: "Gli iraniani parlano in continuazione non fanno altro che parlare", ha detto il presidente Usa. Trump ha inoltre espresso l'auspicio che "le petroliere iraniane provino a sfidare il blocco" imposto dagli Stati Uniti, aggiungendo: "Finiranno tutte in fondo al mare, proprio come la marina iraniana".
Oggi l'incontro tra il premier del Qatar e Rubio a Washington
Il Segretario di Stato americano Marco Rubio incontrerà a Washington, DC il premier e il ministro degli Esteri del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, nel contesto delle continue tensioni tra Stati Uniti e Iran.
Il Dipartimento di Stato ha dichiarato in un comunicato che l'incontro è previsto per le 14:00.Lo Sheikh Mohammed ha incontrato Trump nella capitale statunitense all'inizio di questo mese, quando il presidente ha affermato che la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran era "di fatto conclusa". Il Qatar sta attivamente mediando tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto iniziato alla fine di febbraio.