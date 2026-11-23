AGI - La Russia ha avvertito l'Estonia che le sue azioni "pericolose" e "provocatorie" rischiano di scatenare una guerra aperta tra i due Paesi. L'avvertimento è stato comunicato all'incaricato d'affari della nazione baltica, Marek Juhtogi, in seguito alla decisione di Tallinn di chiudere il proprio confine terrestre con la Russia.
"Al diplomatico estone è stato ribadito che tali azioni provocatorie ed estremamente pericolose rischiano di innescare una guerra aperta con la Russia", ha dichiarato il ministero degli Esteri russo in un comunicato stampa.
Mosca: "La chiusura del confine danneggerà l'economia estone"
Secondo Mosca, la chiusura del confine con la Russia "assesterà innanzitutto un ulteriore colpo all'economia estone e avrà conseguenze negative sia per Tallinn che per i suoi alleati nell'Ue e nella Nato".
La nota sottolinea che le azioni "ostili" di Tallinn "non finiscono qui"; l'Estonia starebbe anche cercando di ostacolare il movimento delle imbarcazioni russe nel Mar Baltico, tentando di "ispezionarle, sequestrarle e trattenerle, con l'obiettivo di imporre un blocco navale" contro la Russia.
"Al capo della missione diplomatica estone è stato comunicato che questa politica ingiustificata, volta a fomentare un'ostilità diffusa verso il nostro Paese, continuerà a destabilizzare la situazione nella regione e a influire negativamente sia sul benessere del popolo estone che sulla già precaria situazione economica di questa nazione baltica", aggiunge il comunicato.
La Russia minaccia misure diplomatiche contro Tallinn
A tal proposito, Mosca ha avvertito Tallinn che "si riserva il diritto di adottare misure politiche e diplomatiche" per difendere i propri interessi nazionali.
L'incaricato d'affari dell'Estonia in Russia si è recato oggi al ministero degli Esteri russo, in un clima di crescente tensione tra le due nazioni dovuto alla decisione della repubblica baltica di chiudere il confine terrestre, a partire dal 1 dicembre.
Secondo i media russi, il diplomatico ha lasciato la sede del dicastero senza rilasciare alcun commento alla stampa. Già il 20 novembre, il ministero degli Esteri russo aveva reso noto che avrebbe convocato Juhtogi in merito ad "azioni ostili" intraprese da Tallinn, giudicate inaccettabili da Mosca.
Confine chiuso dal 1° dicembre: stop a cinque valichi
Secondo la parte russa, la chiusura del confine - che si estende per circa 135 chilometri - è una mossa volta a "intensificare notevolmente le tensioni" con Mosca e all'interno della regione baltica.
Le autorità russe hanno criticato il rappresentante baltico per la decisione del suo Paese, sottolineando che è stata presa "senza alcuna consultazione con Mosca". Hanno inoltre rimarcato che la chiusura dei valichi di frontiera avrà conseguenze "molto negative" per l'economia della piccola nazione, in particolare nella zona di confine, dove risiede un gran numero di russi di etnia russa.
Venerdì scorso, il governo estone ha annunciato la decisione di chiudere il confine terrestre con la Federazione Russa, il che comporta la chiusura di cinque valichi di frontiera dal 1 dicembre.
Le restrizioni si applicano esclusivamente ai valichi stradali e non riguarderanno le persone o le merci che viaggiano in treno, una modalità di trasporto già soggetta a rigide limitazioni.
Tallinn denuncia attività ostili e tentativi di sabotaggio
Lo stesso giorno, Tallinn ha denunciato quelle che ha definito "continue attività ostili contro l'Estonia e altri Paesi europei", facendo riferimento a un recente tentativo di sabotaggio ai danni di un'azienda estone del settore della difesa, attribuito a Mosca.
Dopo la precedente chiusura del confine finlandese, gli unici Paesi europei che manterranno aperti i propri confini con la Russia sono la Norvegia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia; queste ultime due confinano con l'exclave russa di Kaliningrad.