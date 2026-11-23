AGI - Una massiccia ondata di minacce di bomba ha seminato il panico questa mattina in centinaia di istituti scolastici tra la Germania e la Danimarca. Con oltre 450 scuole tedesche e un gran numero di scuole danesi colpite da email minatorie, le forze dell'ordine e i ministeri sono in massima allerta per gestire l'emergenza, mentre si cerca di identificare i mittenti di questa offensiva virtuale.
Email choc in Germania: "La morte ti attende"
In Germania, circa 450 scuole hanno ricevuto email contenenti tutte lo stesso, inquietante oggetto: "La morte ti attende".
La polizia di Friburgo ha confermato in un comunicato di aver ricevuto segnalazioni di presunte minacce di bombe in numerose scuole, anche tramite la linea di emergenza. "Secondo le informazioni attuali, le minacce sono state inviate via e-mail a oltre 450 scuole in tutto lo stato", si legge nella nota delle autorità.
La polizia della Turingia, che sta indagando sugli episodi come turbamento dell'ordine pubblico attraverso minacce di atti criminali, ha fatto sapere che al momento gli inquirenti non ritengono credibili le minacce e ha consigliato alle scuole di non evacuare.
Nonostante l'invito alla calma, la paura ha spinto diversi presidi a prendere decisioni immediate:
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Alcune scuole hanno rimandato a casa gli alunni questa mattina, con l'invio di pattuglie di polizia presso gli istituti.
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Anche in Bassa Sassonia e nello Schleswig-Holstein sono state segnalate minacce contro diverse scuole, confermate dai ministeri dell'Interno e dell'Istruzione (che inizialmente non hanno fornito cifre sul totale dei plessi coinvolti).
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Nello Schleswig-Holstein, in alcune scuole le lezioni sono state sospese a scopo precauzionale, mentre in altre insegnanti e studenti hanno temporaneamente lasciato gli edifici.
Anche la Danimarca sotto scacco
La minaccia non si è fermata al confine tedesco. Questa mattina, un gran numero di scuole in tutta la Danimarca ha ricevuto minacce di bomba via email, come riferito dai media danesi che citano la polizia di Funen.
In questo caso, le autorità danesi stanno valutando le minacce individualmente e, come i colleghi tedeschi, affermano che al momento non c'è motivo di preoccupazione pubblica, anche se il numero esatto di scuole colpite nel Paese rimane sconosciuto e non si conoscono i dettagli sul contenuto del testo o sull'oggetto dei messaggi.
La scia di allarmi in Europa
Questa nuova ondata di e-mail minatorie riaccende i riflettori su un fenomeno che sta colpendo duramente l'Europa. A novembre, migliaia di scuole in Italia hanno ricevuto minacce del tutto simili, che hanno portato all'evacuazione di numerosi istituti.
In precedenza, anche il traffico aereo europeo era stato interessato e fortemente disturbato da allarmi e minacce di bomba dello stesso tipo. Le indagini proseguono senza sosta per risalire alla matrice di questi messaggi coordinati.