Droni russi su un condominio nella regione di Kiev. Zelensky, "Ci sono 14 dispersi"
AGI - Potrebbero esserci 14 persone sotto le macerie di un edificio parzialmente distrutto in un attacco di droni russi nella città ucraina di Dimer, nella regione di Kiev. Lo ha reso noto Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram.
"Una parte di un edificio di cinque piani è stata parzialmente distrutta da un attacco di droni russi. Grazie al rapido intervento delle nostre squadre di soccorso, nove persone sono già state evacuate e l'incendio è stato domato", ha scritto il presidente ucraino, "ma altre 14 mancano all'appello".
Il bilancio
Nel suo messaggio, Zelensky ha fatto il punto sugli attacchi condotti dalla Russia contro l'Ucraina nell'ultima settimana, durante la quale le forze russe hanno lanciato "circa 2.700 droni, quasi 1.460 bombe aeree e 165 missili di vario tipo".
"Una parte significativa di questi sono missili balistici di fabbricazione nordcoreana e i russi forniscono costantemente informazioni a Pyongyang per migliorarne la precisione", ha spiegato il leader ucraino, sottolineando l'urgente necessità di sistemi di difesa aerea per le Forze armate ucraine.
L'appello degli Stati Uniti
"Dobbiamo rafforzare le nostre difese. È fondamentale che gli Stati Uniti autorizzino il trasferimento dei missili 'Patriot', già pagati dai nostri partner", ha scritto Zelensky.
L'Aeronautica militare ucraina ha riferito che i sistemi di difesa aerea hanno "distrutto o neutralizzato 161 droni nemici di tipo Shahed", mentre altri hanno colpito 18 località in tutto il Paese. Detriti dei droni abbattuti sono caduti in sei diverse località.