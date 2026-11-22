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AGI - Il presidente americano Donald Trump si dice "propenso" a riprendere lo scontro con l'Iran se non si giungerà a un accordo entro l'anno nuovo. Secondo quanto riportato da Fox News, Trump ha affermato che i negoziati indiretti con l'Iran non hanno finora prodotto risultati tangibili: "Gli iraniani parlano in continuazione non fanno altro che parlare", ha detto il presidente Usa.
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Trump ha inoltre espresso l'auspicio che "le petroliere iraniane provino a sfidare il blocco" imposto dagli Stati Uniti, aggiungendo: "Finiranno tutte in fondo al mare, proprio come la marina iraniana".
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