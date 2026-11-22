AGI - La COP31, la più lunga conferenza delle Nazioni Unite sul clima della storia dopo due settimane di negoziati e più di 49 ore di proroga, si è ufficialmente conclusa domenica senza che i paesi siano riusciti a concordare una decisione finale.
Al centro dell'impasse, un progetto di accordo finale preparato da Turchia e Australia che non menziona più esplicitamente i combustibili fossili, un'omissione che ha provocato un forte rifiuto da parte dell'Unione Europea e di diverse altre delegazioni.
Guterres: "Profondamente deluso"
Il Segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, si è dichiarato "profondamente deluso" in seguito al mancato accordo, alla COP31, su una bozza di decisione finale che ometteva qualsiasi riferimento ai combustibili fossili. "Condivido la profonda frustrazione di tutti coloro che speravano che i governi si dimostrassero all'altezza di quanto richiesto dalla crisi climatica", ha affermato Antonio Guterres in un comunicato, sottolineando che "i combustibili fossili sono il motore della crisi climatica".
Ue: "Inaccettabile"
"Non approveremo una decisione che non menziona nemmeno i combustibili fossili, i quali rappresentano il principale motore del cambiamento climatico", ha dichiarato, nel corso di una sessione plenaria, il ministro irlandese per il Clima, Darragh O'Brien, il cui Paese detiene attualmente la presidenza dell'Ue.La rappresentante di Panama ha poi indicato che anche il suo Paese si opporrà formalmente all'adozione del testo.
La bozza pubblicata dalle presidenze turca e australiana della conferenza sul clima, pur non menzionando ancora esplicitamente i combustibili fossili, contiene un appello all'elettrificazione. Un'ultima versione, che presenta solo modifiche marginali, è stata diffusa all'ultimo minuto, poco prima della sessione plenaria dei Paesi partecipanti. L'assenza di un riferimento ai combustibili fossili è "inaccettabile", ha sottolineato Darragh O'Brien.
La COP31 in Turchia è diventata la conferenza sul clima piu' lunga della storia, superando il precedente record stabilito dalla COP25 a Madrid nel 2019. Le decisioni devono essere prese per consenso dai circa 200 Paesi partecipanti.