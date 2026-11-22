AGI - Blitz degli agenti dell'ICE, all'aeroporto di Seattle che hanno bloccato due persone su un ponte di imbarco mentre i passeggeri stavano salendo a bordo di un aereo, dando vita ad una azione che i dipendenti della compagnia aerea hanno definito "scioccante" e che ha provocato un ritardo del volo diretto a Los Angeles. Da un filmato si vedono gli agenti a volto coperto che trascinano via almeno una persona all'aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma, mentre una donna urla che le stanno portando via la figlia e che lei possiede un permesso di lavoro.
La versione dell'Ice: i due arrestati e il lancio di caffè bollente
In un comunicato, l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha dichiarato che i propri agenti hanno condotto un'operazione mirata per arrestare Ricardo Larrondo Mendoza, un immigrato proveniente dal Messico che "ha superato la durata del visto in violazione delle leggi del nostro Paese".
Durante lo scontro, un'altra passeggera "ha lanciato del caffè bollente contro gli agenti", si legge nel comunicato dell'ICE. Quella donna, Sofia Hernandez Mejia, è risultata trovarsi illegalmente negli Stati Uniti proveniente dal Messico e di aver anch'essa superato la durata del visto, ha affermato l'ICE. Potrebbe essere accusata di aggressione a un agente federale.
L'allarme di Alaska Airlines
Alaska Airlines ha dichiarato che gli agenti dell'ICE non hanno fornito alcun preavviso in merito all'intervento, avvenuto durante un fine settimana di grande afflusso di viaggiatori in vista della festività del Giorno del Ringraziamento. "Siamo preoccupati per l'intervento delle forze dell'ordine avvenuto questa mattina durante l'imbarco sul volo Alaska 1306", ha dichiarato la compagnia aerea. "Ci rendiamo conto di quanto questo incidente sia stato angosciante per i dipendenti e i passeggeri coinvolti". Ha aggiunto che la compagnia aerea si impegna a "trattare ogni passeggero con dignità e rispetto".
L'agenzia ha intensificato gli arresti negli aeroporti a partire dall'estate, prendendo di mira in particolare le persone che in passato hanno superato la durata del visto. Alaska Airlines ha dichiarato di collaborare con il Port of Seattle, che gestisce l'aeroporto, per verificare se siano state rispettate le procedure, e ha inoltre affermato di aver sollevato la questione "direttamente con le autorità competenti". Il Port of Seattle ha dichiarato in un comunicato che l'arresto è stato traumatico non solo per la famiglia coinvolta ma anche per gli altri passeggeri, e che le autorità locali "si rivolgeranno ai funzionari federali per comprendere meglio quanto accaduto".
La bufera politica: i governatore Ferguson chiede l'abolizione dell'Ice
Il governatore dello Stato di Washington Bob Ferguson, democratico, ha definito le tattiche dell'ICE "profondamente antiamericane" e ha chiesto l'abolizione dell'agenzia. "Il video è orribile e fa venire i brividi", ha affermato Ferguson nel corso di una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio insieme a leader sindacali e rappresentanti eletti locali. "Abbiamo bisogno di un sistema di controllo dell'immigrazione e di sicurezza delle frontiere che sia efficace, etico e umano. E l'ICE non lo è. È irrimediabile".
Ferguson ha inoltre dichiarato di voler approfondire su come sia stato possibile che gli agenti dell'ICE abbiano avuto accesso al ponte di imbarco e ritiene che abbiano violato una legge statale da lui firmata a marzo, che limita l'uso di dispositivi che coprono il volto da parte delle forze dell'ordine.