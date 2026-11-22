AGI - Bayer, un giudice statunitense ha approvato un accordo da 7,25 miliardi di dollari proposto dal gruppo per chiudere le cause legali che ipotizzano un legame tra casi di cancro e l'uso del suo erbicida, Roundup. Con questa mossa, il colosso agrochimico tedesco punta a porre fine ad anni di costosi contenziosi.
Una delle più grandi class action della storia Usa. Il tribunale statale del Missouri "approva pienamente e definitivamente l'accordo transattivo nella sua interezza", ha dichiarato il giudice Timothy Boyer nella sua sentenza. Si tratta di uno dei più grandi accordi nell'ambito di azioni legali collettive (class action) nella storia degli Stati Uniti, che apre la strada al risarcimento per decine di migliaia di persone colpite da cancro e che collegano la propria malattia all'uso di Roundup.
Bayer e le cause sul roundup dopo l'acquisizione di Monsanto
Dall'acquisizione di Monsanto, l'azienda produttrice dell'erbicida, nel 2018, Bayer ha speso miliardi di dollari per chiudere cause legate a Roundup. Christopher Seeger, l'avvocato nominato dal tribunale a rappresentare i querelanti nell'accordo, ha dichiarato: "L'ordinanza di approvazione definitiva di oggi garantisce un risarcimento alle vittime di cancro legate a Roundup, che attendevano giustizia da oltre un decennio".
La sentenza della Corte Suprema e il glifosato
A giugno, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che Bayer debba essere tutelata dalle cosiddette cause per "omessa avvertenza" (failure-to-warn) riguardanti Roundup, dato che il governo federale aveva autorizzato la vendita del prodotto senza l'obbligo di un'etichetta di avvertenza. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) classifica il glifosato, il principale principio attivo di Roundup, come un probabile cancerogeno per l'uomo.