AGI - I negoziati sul clima delle Nazioni Unite in Turchia si avviano verso un accordo finale. Questa mattina è stato presentato un nuovo pacchetto di proposte che le presidenze della COP31, affidate ad Australia e Turchia, auspicano possa raccogliere il consenso necessario per definire le prossime tappe della lotta al riscaldamento globale.
La nuova bozza di accordo, su cui l'Ue ha però già manifestato il proprio scetticismo, è stata diffusa due giorni dopo la data prevista per la conclusione della conferenza di Antalya.
Lo scontro sui combustibili fossili e la ferma opposizione dell'Ue
La divergenza più evidente rimane e il testo non contiene alcun riferimento esplicito ai combustibili fossili che secondo la comunità scientifica sono tra i principali responsabili del cambiamento cambiamento. Si tratta di uno dei temi più controversi e divisivi dell'intero negoziato.
La bozza richiama invece il linguaggio, sterile e vago, di una precedente COP, durante la quale i governi si erano impegnati ad avviare una transizione verso l'abbandono di petrolio, gas e carbone.
"Riteniamo di aver presentato un testo su cui tutte le parti possono trovare un accordo", ha dichiarato questa mattina, durante una sessione plenaria, il presidente della COP31 e ministro dell'ambiente turco Murat Kurum.
L'Unione europea e i suoi Stati membri "si oppongono" all'adozione della decisione finale proposta alla COP31 sul clima. Lo ha annunciato il ministro irlandese per il Clima, Darragh O'Brien, il cui Paese detiene attualmente la presidenza dell'UE. "Non approveremo una decisione che non menziona nemmeno i combustibili fossili, i quali rappresentano il principale motore del cambiamento climatico", ha dichiarato nel corso di una sessione plenaria.
Lo stallo dei negoziati
La nuova proposta dell'ultimo minuto rischia in pratica di aggravare lo stallo nei negoziati, quando i lavori sono ormai ampiamente oltre la scadenza prevista. Il documento mantiene tuttavia un obiettivo particolarmente atteso: l'elettrificazione dell'economia globale, su cui la presidenza turca sta spingendo sin dall'inizio.
L'ostacolo risiede nel fatto che la proposta dovrà essere approvata all'unanimità da quasi 200 Paesi nel corso della sessione conclusiva di domenica. Dopo due settimane di trattative, però, i delegati faticano ancora a trovare un compromesso. L'Unione europea e altri Paesi chiedono l'inserimento di un impegno più incisivo per abbandonare progressivamente i combustibili fossili. Una posizione che continua a incontrare la resistenza dei Paesi produttori di petrolio, tra cui l'Arabia Saudita.
Un funzionario dell'Ue ha definito l'ultima proposta "un passo indietro", avvertendo che esiste una "possibilità molto concreta" che la COP31 si concluda senza un accordo. "La situazione è difficile e l'esito resta incerto. I Paesi produttori di petrolio stanno opponendo una strenua resistenza", ha dichiarato un funzionario tedesco.
La presidenza turca si è detta però ottimista. "La distanza tra noi si sta riducendo. Voglio affermarlo chiaramente: in questa sala esiste la volontà politica necessaria per colmare le differenze", ha dichiarato Kurum.
Parlando con i giornalisti prima della sessione plenaria conclusiva, dopo una notte di intense trattative, Kurum ha confermato che la presidenza ha trasmesso il testo definitivo alla segreteria della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) per la revisione giuridica e la successiva distribuzione a tutte le delegazioni.