AGI - È di almeno undici morti il bilancio di una notte di raid russi su obiettivi ucraini, tra cui la capitale, Leopoli, Kryvyi Rih e Zaporizhzhia.
Colpiti ponti e infrastrutture energetiche in diverse ondate di droni e missili, tre dei quali sono caduti in Polonia in quella che il premier Tusk ha definito una "provocazione".
Uno degli attacchi più massicci dall'inizio del conflitto
Secondo il bilancio diffuso da Volodymyr Zelensky, nel corso della notte, Mosca ha lanciato oltre 110 missili e 400 droni, in quello che è stato uno degli "attacchi più massicci" dall'inizio del conflitto.
Le vittime a Kiev e Leopoli
Secondo le autorità, ieri a Kiev si sono contate almeno sette vittime e diciassette feriti, mentre a Leopoli hanno perso la vita altre due persone. Tra le vittime a Kiev figurano due dipendenti dell'azienda idrica municipale.
Il doppio attacco a Kryvyi Rih
Un doppio attacco contro la città di Kryvyi Rih ha causato la morte di un bambino di 7 anni e, successivamente, di un soccorritore ventenne.
Le accuse di Zelensky a Putin
Zelensky ha denunciato il tentativo di Vladimir Putin di "compensare la propria impotenza militare e diplomatica proprio attraverso questo tipo di terrore", definendo un "fallimento" il tentativo del leader russo di "ridisegnare il mondo" insieme alle sue controparti cinese e statunitense durante la trilaterale di giovedì in Cina.
Esplosioni e danni ai ponti della capitale
Nella notte diverse serie di violente esplosioni hanno scosso la capitale e i bagliori dello scoppio dei missili e dei droni intercettati hanno illuminato la piazza centrale. Secondo il sindaco Vitali Klitschko, tre ponti che attraversano il fiume Dnipro sono stati colpiti dai missili.
Missili e drone caduti in Polonia
Due missili russi e, verosimilmente, un drone a reazione sono caduti nel sud-est della Polonia, al confine con l'Ucraina, senza provocare feriti. A darne notizia è stato il ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz e secondo il premier Tusk potrebbe trattarsi di una "provocazione" russa, "legata al fatto che sul territorio polacco sono in corso esercitazioni militari" che coinvolgono la coalizione di 'volenterosi' alleati di Kiev.
La richiesta francese al Consiglio di Sicurezza ONU
Ieri la Francia ha richiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU in seguito ai massicci attacchi di Mosca e ha denunciato l'ondata di attacchi che giovedì ha causato una vittima e ha colpito alcune ambasciate a Kiev.
Danni alle infrastrutture e alla rete elettrica
Molti abitanti hanno trascorso la notte nella metropolitana, considerata il miglior rifugio antiaereo della capitale. A Kharkiv (nel nord-est), cinque persone sono rimaste ferite in un attacco contro un ospedale. Il ministero dell'Energia ha reso noto che centrali e sottostazioni elettriche hanno subito danni e i disservizi hanno costretto a ridurre la potenza delle centrali nucleari. Sono state attuate interruzioni di emergenza della fornitura elettrica, lasciando al buio molte abitazioni a Kiev e in altre dieci regioni.
Stop alla produzione in una centrale termoelettrica
La compagnia elettrica Dtek ha comunicato che una centrale termoelettrica è stata costretta a interrompere la produzione di energia.
Le minacce di ritorsione di Putin
Due giorni fa Putin aveva avvertito che la Russia avrebbe risposto agli attacchi ucraini in Crimea, promettendo ritorsioni "ancora più dolorose di quelle inflitte dal regime di Kiev al ponte" che dal 2014 riveste una grande importanza logistica e simbolica per il Cremlino. I danni hanno causato l'interruzione del traffico stradale - con il crollo di una campata principale in mare - e hanno provocato gravi disagi alla circolazione ferroviaria.
La versione del ministero della Difesa russo
Ieri il ministero della Difesa russo ha annunciato che le forze armate del Paese hanno sferrato "attacchi massicci" utilizzando "armi di precisione lanciate da terra, mare e aria, oltre a droni".
Il Ministero ha precisato che, tra gli obiettivi, vi sono state "imprese del complesso militare-industriale ucraino", "depositi utilizzati per la produzione e lo stoccaggio di missili da crociera e droni", nonché infrastrutture energetiche e di trasporto a Kiev e in altre regioni.