AGI - Prepper per paura, più che per vocazione. Negli Stati Uniti la febbre del Giorno del Giudizio è uscita dai forum dei survivalisti ed è entrata nelle case di famiglie che fino a poche settimane fa non avrebbero mai pensato di contare le bottiglie d'acqua in dispensa. A fotografare il fenomeno è Axios, che ha messo in fila i segnali di un'ansia ormai diffusa: il timore di attacchi informatici guidati dall'intelligenza artificiale, una rete elettrica considerata vulnerabile, trasporti che possono fermarsi da un momento all'altro e un quadro internazionale sempre più teso.
Gli ultimi giorni hanno offerto parecchio materiale a chi teme il peggio. Prima il caos nei cieli americani, con centinaia di voli soppressi, poi le app bancarie fuori uso, il down di Microsoft e, sullo sfondo, le minacce di attacchi da parte dell'Iran. Le autorità ripetono che tra un episodio e l'altro non c'è un filo comune, ma la somma dei guasti ha lasciato in molti americani la sensazione che i sistemi su cui si regge la vita quotidiana siano più fragili di quanto sembrasse. E la reazione, per un numero crescente di persone, è stata la stessa, ovvero prepararsi.
Prepper leggeri: lo zaino d'emergenza al posto del bunker
Nel gergo americano il prepper è chi si attrezza per affrontare scenari catastrofici. Il profilo che emerge in queste settimane, però, ha poco a che fare con l'immaginario dei rifugi antiatomici scavati nel deserto. Si prepara lo zaino d'emergenza, si accumula acqua, si tiene il conto dei cibi a lunga conservazione rimasti in casa. Michael Mills, docente all'Università di Greenwich che da anni studia chi si prepara alla fine del mondo, parla di "versioni più leggere" del survivalismo tradizionale, scelte da chi ha smesso di dare per scontata la stabilità globale. A spingere in questa direzione, secondo lo studioso, sono state proprio le stranezze tecnologiche recenti, che hanno mostrato quanto poco basti perché gli aerei restino a terra o perché un frigorifero, all'improvviso, si trasformi in una stufa.
Vendite su del 450%, in testa la carne in scatola
Il termometro più affidabile di questa corsa alle scorte sono gli incassi. Byron Walker, fondatore e amministratore delegato di Survival Frog, rivenditore di attrezzature per le emergenze, ha raccontato ad Axios che tra il 27 ottobre e il 16 novembre le vendite sono cresciute del 450% rispetto alle settimane precedenti. Un'impennata simile, assicura, l'hanno registrata anche i concorrenti. Il dato più interessante però è un altro: la maggior parte degli acquirenti recenti è al primo ordine. Nel carrello finisce soprattutto cibo, con la carne in scatola in cima alle richieste, seguita da radio, generatori solari, batterie portatili e filtri per l'acqua. È la spesa di chi immagina qualche giorno senza corrente e senza linea, non l'apocalisse. Anche da Costco, stando alle cronache americane, riso, conserve e acqua sono andati a ruba.
"Sembra davvero molto più mainstream adesso", ha osservato Walker, convinto che il prepping abbia perso l'aura dell'eccentricità. Oggi, dice, non si può accendere la tv senza sentir parlare di un nuovo attacco informatico o di un tilt tecnologico. Il boom, secondo lui, si spiega anche con quello che succede fuori dai confini americani. Pesano le raccomandazioni del governo britannico e dell'Unione europea, che invitano le famiglie a tenere in casa provviste per tre giorni, un'indicazione che l'anno scorso aveva fatto discutere anche in Italia. E pesa un piano di prontezza del Pentagono, rilanciato da Fox, che prevede che le basi militari possano funzionare per almeno novanta giorni se i sistemi civili dovessero cedere. In rete quel documento si è trasformato rapidamente nella voce di un presunto "blackout di 90 giorni" in arrivo sugli Stati Uniti.
Vance: "non vediamo arrivare nessuna crisi"
La Casa Bianca prova a raffreddare gli animi. Il vicepresidente JD Vance, ospite di Laura Ingraham su Fox News, ha raccontato che alcuni amici gli hanno chiesto se fosse il caso di costruire un bunker o di accumulare cibo e acqua. La sua risposta è stata un no secco: "Non vediamo arrivare nessuna crisi". Molte di queste abitudini, del resto, non sono nuove. Negli Stati esposti a uragani e incendi fanno parte della normalità da decenni, e gli anni del Covid, con gli scaffali vuoti e le catene di approvvigionamento inceppate, avevano già insegnato a molti americani il valore di una tanica d'acqua e di una radio a batterie. Stavolta però a fare paura non è un virus né una tempesta, ma l'idea che basti un guasto, o un attacco ben piazzato, per spegnere tutto.