AGI - La Principessa del Galles, Catherine Middleton, ha parlato di come "il cancro ti cambi" in un intitolato "Heal" (Guarire), che sarà trasmesso il 29 novembre dalla Bbc "Cambia il tuo corpo, ti cambia fisicamente, ma c'è un aspetto molto, molto più profondo in ciò che una diagnosi di cancro cambia dentro di te", afferma Catherine nelle prime immagini del documentario, che raccoglie i suoi pensieri più intimi sulla malattia e la guarigione, definita "un viaggio".
L'abbraccio con William
Il film, spiega la Bbc, vedrà Catherine condividere la sua esperienza con il tumore e include nuove riprese della sua partecipazione alla Three Peaks Challenge all'inizio di quest'anno, che ha comportato la scalata delle vette più alte di Inghilterra, Scozia e Galles in un solo giorno. "È chiaro che non siamo destinati ad affrontare le sfide della vita da soli", dice la voce fuori campo di Catherine, accompagnata da immagini di altri malati di cancro e della principessa che abbraccia la sua famiglia, incluso il Principe William.
Dalla diagnosi alla guarigione
Catherine non ha mai rivelato di quale tipo di tumore soffrisse ma nel marzo del 2024 ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di cancro e di essere in cura chemioterapica.