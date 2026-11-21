AGI - Francia, per il sesto fine settimana consecutivo, manifestazioni in tutto il Paese. I partecipanti sono scesi in piazza per chiedere migliori servizi pubblici ed esprimere la propria rabbia contro l'aumento del costo della vita e le disuguaglianze.
Il movimento di protesta, nato a metà settembre su iniziativa di studenti delle scuole superiori che chiedevano migliori condizioni di apprendimento, ha dato vita a una campagna nazionale contro l'impennata dei prezzi, l'inadeguatezza dei servizi pubblici e la brutalità della polizia. Un'ondata di mobilitazione che si è estesa anche al resto d'Europa, sebbene in Francia il numero dei manifestanti sia nel frattempo diminuito.
Dagli studenti al movimento nazionale
Il movimento di protesta, nato a metà settembre su iniziativa di studenti delle scuole superiori che chiedevano migliori condizioni di apprendimento, ha dato vita a una campagna nazionale contro l'impennata dei prezzi, l'inadeguatezza dei servizi pubblici e la brutalità della polizia. Un'ondata di mobilitazione che si è estesa anche al resto d'Europa, sebbene in Francia il numero dei manifestanti sia nel frattempo diminuito.
A Parigi musica, cartelli e Gilet Gialli
A Parigi, diverse migliaia di persone si sono radunate in Place de la Republique in un'atmosfera festosa, tra musica, stand gastronomici, costumi e cartelli fatti in casa. Bandiere e gilet di sindacati e partiti di sinistra si sono mescolati a quelli di organizzazioni studentesche e del movimento dei Gilet Gialli, che proprio in questi giorni celebra l'ottavo anniversario da quando scosse il governo del presidente Emmanuel Macron.
Un gruppo ha allestito delle finte lapidi per simboleggiare la "morte" dei servizi pubblici francesi, tra cui la previdenza sociale e l'istruzione. "In molti Paesi i giovani vivono la stessa situazione: la precarietà. Bisogna scegliere tra avere un tetto sopra la testa, ricevere cure mediche o riuscire a mangiare a sufficienza", ha dichiarato Manon Moret, segretaria generale del sindacato studentesco Unef.
No alla licenza di uccidere
Ieri, in diversi Paesi, la folla è scesa in piazza per esprimere il proprio malcontento su temi che spaziano dall'alto costo della vita alle spese militari, fino alla crisi climatica, aumentando la pressione sui leader politici, accusati di ignorare le preoccupazioni delle nuove generazioni. "Voglio vivere, non sopravvivere", si leggeva su un cartello esposto da un manifestante a Parigi. Un altro recitava: "No alla licenza di uccidere", in riferimento a una legge approvata venerdì dal Parlamento francese che rafforza le tutele per gli agenti delle forze dell'ordine che fanno uso delle proprie armi, un provvedimento duramente criticato dalla sinistra.
Proteste in gran parte pacifiche
Le proteste si sono svolte in gran parte in modo pacifico, pur registrando episodi di violenza da parte di frange isolate e accuse di brutalità da parte della polizia. Il mese scorso, alcune manifestazioni in Francia sono degenerate in scontri tra reparti antisommossa e dimostranti, con saccheggi di negozi e assalti a edifici, alcuni dei quali sono stati dati alle fiamme. Il ministero dell'Interno ha reso noto che la mobilitazione ha avuto inizio in un clima "generalmente calmo" e che, in termini numerici, è risultata "in calo rispetto ai giorni scorsi".
Il ministro dell'Interno Laurent Nunez aveva invitato i prefetti regionali a mantenere una "particolare vigilanza nei confronti dei gruppi più ostili alle forze dell'ordine", in seguito all'adozione della legge sulle forze di polizia.