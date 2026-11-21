AGI - Bahrein, le autorità affermano che un incendio è scoppiato in un impianto industriale civile dopo che questo era stato preso di mira in quella che il ministero dell'Interno ha definito "un'aggressione iraniana".
Nessun ferito, al lavoro la Protezione civile
Le squadre della Protezione Civile stanno lavorando per domare l'incendio, mentre il ministero ha dichiarato che i primi rapporti indicano danni alla struttura, senza segnalazioni di feriti. In un breve post su X, il ministero aveva esortato i cittadini e i residenti a mantenere la calma e a recarsi nel luogo sicuro più vicino.
I Pasdaran rivendicano attacchi alle basi Usa di Sheikh Isa e Juffair
Commentando l'attacco, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha dichiarato di aver preso di mira due basi militari statunitensi nel piccolo Paese del Golfo. L'agenzia di stampa iraniana Fars riferisce che le Guardie Rivoluzionarie hanno attaccato due basi utilizzate dalle forze statunitensi in Bahrein, a Sheikh Isa e Juffair. L'agenzia Fars ha affermato che gli attacchi sono stati una risposta alle azioni degli Stati Uniti.