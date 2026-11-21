AGI – L'Fbi e il dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti sono stati presi di mira dagli hacker. Nbc News e Cnn hanno riferito di violazioni al sistema utilizzato dall'ente per gestire i pagamenti agli agricoltori e a un database del Bureau.
Gli attacchi sono particolarmente significativi in un clima di crescente preoccupazione per la recente ondata di interruzioni tecniche che hanno interessato importanti istituzioni americane tra cui la potente National Security Agency. Al momento non è chiaro se vi sia un collegamento tra i due episodi né chi ne sia il responsabile.
Le rassicurazioni di Donald Trump
Donald Trump ha cercato di tranquillizzare l'opinione pubblica, invitando i cittadini a "stare calmi", mentre diverse fonti hanno dichiarato che i vari disservizi dei giorni scorsi non sarebbero legati ad attività criminali.
Gli attacchi a Usda e Fbi
Diverso è il caso degli attacchi al dipartimento dell'Agricoltura (Usda) e all'Fbi.
All'Usda gli hacker potrebbero aver sfruttato il sistema dei pagamenti come una "porta di servizio" per accedere a dati più sensibili. Il Dipartimento si occupa di "questioni biologiche potenzialmente allarmanti" e, "se un avversario o un concorrente dovesse ottenere l'accesso a tali informazioni, potrebbe utilizzare le nostre stesse ricerche contro di noi", ha dichiarato una fonte a Nbc News.
L'attacco al National Crime Information Center
Secondo la Cnn l'FBI ha subito un attacco informatico, il secondo da settembre, al National Crime Information Center (Ncic), il centro nazionale per le informazioni sulla criminalità, che gestisce un database nazionale che collega le forze dell'ordine federali, statali e locali, ed è utilizzato per condividere informazioni su mandati di cattura e controlli sui precedenti. "Ogni giorno, gli agenti in tutto il Paese si affidano all'Ncic per identificare latitanti, verificare l'esistenza di mandati pendenti e accedere a dati che possono avere un impatto diretto sulla sicurezza degli agenti stessi e della collettività", ha spiegato un ex funzionario del Bureau secondo il quale gli hacker "potrebbero compromettere l'accuratezza delle informazioni su cui gli agenti fanno affidamento".
Il precedente caso ShinyHunters
A settembre, un gruppo di hacker noto come ShinyHunters ha preso di mira i dati personali sensibili dei dipendenti, sottraendoli da una directory del sito dell'Fbi dedicato alle offerte di lavoro. Questa settimana, la Casa Bianca ha licenziato il responsabile della sicurezza informatica Sean Cairncross, in seguito al crescente numero di critiche per una serie di gravi interruzioni dei servizi.