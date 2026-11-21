AGI – I servizi di intelligence americani hanno allertato le compagnie aeree e gli aeroporti statunitensi su possibili attacchi terroristici. Lo ha riferito la Cnn secondo cui, anche se non ci sono al momento degli allarmi, sono stati diffusi messaggi con i quali si incoraggiano tentativi di dirottamento e azioni contro obiettivi americani. I messaggi sono stati diffusi da sostenitori di Al Qaeda che hanno fatto riferimento al tentato dirottamento di un volo Flydubai diretto a Tel Aviv, avvenuto lo scorso settembre.
Prosegue intanto l’offensiva anche a livello informatico di hacker non ancora identificati. L'Fbi ha indagato su una presunta intrusione informatica nel National Criminal Information Center (NCIC), avvenuta nei giorni scorsi. Secondo quanto riferito alla Cnn da fonti vicine alle indagini, si tratterebbe del secondo incidente di sicurezza di questo tipo che ha coinvolto l'agenzia negli ultimi giorni.
Dettagli sull'intrusione informatica
Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di accesso, né è chiaro se l'attacco abbia causato danni o se gli intrusi siano riusciti a sottrarre informazioni dal database.
Precedenti violazioni e caso ShinyHunters
Questo nuovo episodio segue quello dello scorso settembre, quando l'Fbi ha avviato un'indagine su una violazione riguardante dati riservati di dipendenti, a seguito di una rivendicazione da parte del gruppo di criminali informatici "ShinyHunters". "L'Fbi è a conoscenza di un gruppo di criminalità informatica che sostiene di aver violato il portale FBIJobs.gov, compromettendo potenzialmente le informazioni di identificazione personale (PII) dei dipendenti dell'Fbi", ha dichiarato l'agenzia in risposta a una domanda dell'Efe.
Guasto al traffico aereo negli Stati Uniti
Nel frattempo, la scorsa settimana, il sistema di controllo del traffico aereo degli Stati Uniti ha subito un guasto che ha causato la cancellazione di migliaia di voli in tutto il Paese.