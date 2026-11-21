AGI - In Afghanistan, quattro studenti di una scuola islamica sono rimasti uccisi e altri due feriti a causa dello scoppio di un ordigno inesploso nella provincia di Farah, nel sud-ovest del Paese. Lo ha riportato un funzionario talebano locale.
In Afghanistan, circa 50 persone vengono uccise o ferite ogni mese da ordigni simili, e quasi l'80% delle vittime sono bambini.
Cosa è successo nel distretto di Bakwa
L'esplosione è avvenuta ieri nel distretto di Bakwa, dopo che gli studenti avevano trovato l'ordigno inesploso, ha dichiarato Mullah Nasim Badri, portavoce del comando di polizia di Farah. "Purtroppo, un ordigno inesploso risalente a conflitti passati ha ucciso quattro studenti in una madrasa e ne ha feriti altri due nel distretto di Bakwa", ha affermato il funzionario. Badri ha indicato che i feriti sono stati trasportati in ospedale, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulle loro condizioni.