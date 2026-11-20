AGI - Una strana protuberanza sul fondoschiena del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, notata durante il suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin, ha riacceso le ipotesi sulle condizioni di salute del tycoon.
Il rigonfiamento del presidente, che ha compiuto 80 anni, è emerso in un video pubblicato da una delle sue consigliere e relativo all'incontro tra i due leader a margine del vertice Apec di Shenzhen, in Cina.
Il rigonfiamento sotto la giacca di Trump
Mentre Trump si avvicinava a Putin, da sotto la giacca del presidente americano è emerso un rigonfiamento rigido proprio sopra l'anca destra, come se fosse un congegno o qualcosa di simile.
Già in estate era stata notata la misteriosa protuberanza. Da allora è diventata un caso, rilanciato sui social dopo la diffusione delle ultime immagini.