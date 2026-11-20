AGI - Donald Trump, ha ribadito che gli iraniani vogliono trovare a tutti i costi un accordo ma a condizioni "non accettabili" per gli Stati Uniti. Poi ha rilanciato la lotta alle armi nucleari per Teheran: "No le avranno mai". "Vogliamo un accordo vero, non uno finto come quello che hanno fatto per 51 anni, non più 47. La gente parla di 47 anni, in realtà sono 51", ha detto il presidente americano parlando ai media alla Casa Bianca il giorno dopo lo storico trilaterale in Cina con Xi e Putin.
Trump: "Le condizioni di Teheran non sono accettabili"
Trump ribadisce che l'Iran desidera raggiungere un accordo per porre fine al conflitto con Washington, ma afferma che la proposta di Teheran non è per lui accettabile. "Vogliono raggiungere un accordo, ma non un accordo che sia accettabile per me", ha dichiarato Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. "Voglio concludere un vero accordo, non una farsa... Hanno preso in giro la gente per 51 anni", dice Trump.
"Putin e Zelensky non sanno come finire la guerra"
Il presidente Usa ha poi ribadito che Putin “vorrebbe mettere fine alla guerra, ma è una cosa difficile, a essere onesti”. Trump ha risposto così a una giornalista che gli ha chiesto come potesse credere a Putin se la Russia continua ad attaccare in modo violento le città ucraine. Il tycoon ha aggiunto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello russo vorrebbero, ma “non sanno come finire” la guerra.
Petroliera colpita vicino allo Stretto di Hormuz
Intanto continuano le tensioni nel Golfo e rimane alta l'attenzioni su una possibile ripresa degli attacchi da parte degli Stati Uniti e di Israele. Una petroliera è stata colpita da un missile al largo delle coste dell'Oman, vicino allo Stretto di Hormuz, e ha preso fuoco. L'incidente è stato segnalato dall'UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), che ha inoltre precisato che non si sono registrate vittime. Secondo quanto riferito dalle Guardie Rivoluzionarie iraniane, una petroliera che tentava di attraversare lo Stretto di Hormuz utilizzando una rotta "non autorizzata" ha urtato delle mine navali vicino al porto omanita di Khasab, prendendo fuoco.
Esplosioni sull'isola di Qeshm
L'agenzia di stampa iraniana Fars ha riferito che, stando alle testimonianze dei residenti, sono state udite delle esplosioni sopra l'isola di Qeshm, vicino allo Stretto di Hormuz. Fonti locali stimano che il rumore possa essere stato causato dall'intercettazione di un aereo ostile. Secondo gli abitanti della parte meridionale dell'isola, è stata anche avvistata una luce incandescente nel cielo.
Non sono stati diffusi dettagli ufficiali sull'incidente. Il rumore di un'esplosione e il fumo segnalati sull'isola iraniana di Qeshm sono il risultato di un'operazione di disinnesco di ordigni inesplosi, ha dichiarato il vice governatore della provincia iraniana di Hormozgan, contraddicendo le precedenti notizie che li attribuivano a un attacco missilistico statunitense. Secondo quanto riportato da diverse agenzie di stampa iraniane, il vice governatore ha affermato che le autorità locali hanno supervisionato l'operazione di smaltimento e che non vi è motivo di allarme.
Iran, indiscrezioni su un nuovo attacco di Usa e Israele
Si moltiplicano negli Stati Uniti indiscrezioni su un possibile nuovo attacco a breve di Israele e Stati Uniti all'Iran. A rilanciarle oggi è stata la Cbs. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito in diverse sedi la sua preoccupazione per la velocità con cui gli iraniani stanno lavorando ad armi chimiche, ripristinando le scorte di missili balistici e trasferendo sottoterra infrastrutture militari e nucleari per proteggerle da attacchi. E Donald Trump sembra essersi convinto che l'Iran stia davvero cercando di sviluppare armi biologiche, sebbene non abbia fornito elementi concreti.Nel frattempo l'esercito israeliano è pronto a nuovi attacchi e al massimo livello di postura difensiva per rispondere a un eventuale primo attacco iraniano, hanno riferito le fonti a Cbs News. L'amministrazione Netanyahu preferirebbe lanciare una nuova operazione congiunta con gli Stati Uniti, ma le fonti di Cbs hanno spiegato che non è ancora chiaro se il presidente Trump alla fine approverà una nuova azione militare e, nel caso, di quale tipo.