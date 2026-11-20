AGI - Un pesante attacco della Russia con missili e droni sull'Ucraina, durato ore nella notte scorsa, ha causato almeno nove morti, interrotto le forniture di elettricità, riscaldamento e acqua, e danneggiato tre ponti a Kiev. Secondo Varsavia, durante il raid si sono verificate violazioni del suo spazio aereo.
Massiccio attacco della Russia in Ucraina
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha parlato di uno degli "attacchi più massicci" dall'inizio del conflitto del conflitto e condotto con oltre 110 missili e 400 droni. Secondo le autorità, almeno sette persone sono rimaste uccise a Kiev, mentre altre due hanno perso la vita a Leopoli, importante città dell'Ovest. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha riferito di tre ponti che attraversano il fiume Dnipro colpiti dai missili russi.
A Russian Kh-101 cruise missile crashed in a field near Nowy Lipowiec in Poland’s Lublin region earlier today during a large Russian missile and drone attack on Ukraine. Polish Defense Minister Władysław Kosiniak-Kamysz confirmed the incident. The missile came down roughly 45–60 km from the Ukrainian border, leaving a crater and burning debris, with no casualties or damage to critical infrastructure reported. Kosiniak-Kamysz said a second site was also consistent with a missile and a third was most likely a jet-powered drone. Other locations under investigation include Mołodycz and Rudnik nad Sanem in Podkarpackie. It is the second confirmed Kh-101 to land in Poland this year, after one flew about 95 km into the country on 30 July. Polish military prosecutors are investigating how many objects entered Polish airspace, and Prime Minister Donald Tusk said there is no ongoing air threat.— Global Brief (@globalbrief_now) November 20, 2026
Le minacce di Putin
Il leader del Cremlino, Vladimir Putin, aveva minacciato ritorsioni per l'attacco al ponte di Crimea, costruito per collegare la Russia alla penisola occupata, e parzialmente crollato dopo i raid delle forze di Kiev il 17 novembre. Gli ultimi attacchi russi sono coincisi con un'intensa attività diplomatica legata al conflitto e proprio mentre il Cremlino smentiva l'ipotesi – avanzata dagli Stati Uniti – che Mosca potesse essere disposta ad accettare garanzie di sicurezza per l'Ucraina sostenute dall'Occidente.
Secondo quanto riferito da Zelensky, l'offensiva notturna ha colpito diverse città e regioni, danneggiando anche edifici residenziali e infrastrutture energetiche. Il leader ucraino ha denunciato il tentativo di Putin di "compensare la propria impotenza militare e diplomatica col terrore" e ha definito un "fallimento" il piano russo di "ridisegnare il mondo" nel trilaterale di ieri a Shenzhen con Xi Jinping e Donald Trump.
I missili cadono anche in Polonia
Durante il pesante attacco sull'Ucraina, due missili russi Kh-101 e un drone a reazione sono caduti sul territorio polacco. Per il primo ministro Donald Tusk non si è trattato di un incidente, ma di una "provocazione deliberata", lanciata in coincidenza delle esercitazioni militari della Coalizione dei Volenterosi.
Le violazioni dello spazio aereo sono state segnalate a Nowy Lipowiec, Molodycz e Rudnik nad Sanem, nel sud-est della Polonia, tra i 50 e gli 80 chilometri da Nowa Deba, dove si stanno svolgendo le manovre militari degli europei alleati di Kiev. Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha sentito Tusk con cui ha concordato sulla "pericolosità" dell'accaduto. "La Nato ha fatto decollare i suoi jet in risposta", ha sottolineato Rutte, che domani sarà in Polonia.
"Mentre Mosca cerca di avviare discussioni sulla 'nuova architettura di sicurezza dell'Europa', missili e droni russi minano direttamente l'ordine di sicurezza esistente in Europa. Il primo passo per rafforzarla sarebbe probabilmente quello di cessare tali attacchi", ha fatto notare il ministro degli Esteri di Kiev, Andrii Sybiha.
La Francia chiede una riunione del Consiglio di sicurezza Onu
Negli ultimi sei mesi, la Russia ha intensificato i bombardamenti sulle città ucraine e in molti temono che l'inverno imminente possa essere il più difficile dall'inizio del conflitto. Proprio in relazione ai massicci attacchi russi su Kiev, dove ieri sono state danneggiate anche alcune ambasciate europee, la Francia ha richiesto una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu.