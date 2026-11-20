AGI - Il Centro di Sicurezza della Polonia ha diramato un'allerta per una minaccia di attacco aereo nella regione di Lublino.
"ATTENZIONE! ATTENZIONE! ATTENZIONE! Minaccia di attacco aereo. Trovate un luogo sicuro. Seguite le istruzioni dei servizi. Attendete ulteriori comunicazioni", è il messaggio diramato su X dal Centro.
L'allarme è stato esteso alla Precarpazia e ora riguarda 25 città e contee di questa regione e altre 17 nella regione di Lublino.
Air raid sirens sound in Poland as Russia launches a massive attack on Ukraine Residents of Lublin reported hearing air raid sirens, with videos of the alerts circulating on social media. According to Radio Lublin, Poland's Government Security Centre (RCB) issued warnings about a potential aerial attack to residents across the entire Podkarpackie region and parts of the Lublin region, urging people to seek shelter and follow official instructions. Polish air defenses were placed on heightened alert, while Rzeszów Airport temporarily suspended flights.— NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2026
Le verifiche sullo spazio aereo polacco
Il Comando Operativo delle Forze Armate Polacche ha segnalato una sospetta violazione dello spazio aereo polacco da parte di un velivolo non identificato e ha trasmesso le informazioni sulla minaccia aerea al Comando di Controllo del Traffico Aereo.
"Sono in corso verifiche, il cui scopo è confermare le registrazioni del sistema radar e, se necessario, adottare misure per contrastare la potenziale minaccia", ha riferito il Comando che, in precedenza, aveva attivato preventivamente le forze di difesa aerea.
Il collegamento con gli attacchi su Kiev
L'allarme segue gli attacchi aerei notturni russi su Kiev. Decine di canali di monitoraggio e di intelligence su X e Telegram riferiscono di un missile russo che avrebbe violato lo spazio aereo polacco, ma non esiste ancora alcuna conferma ufficiale in merito.
Oggetto volante caduto in un bosco
E' caduto in un bosco, senza causare feriti, un oggetto volante non ancora identificato che ha causato stamane un'allerta aerea in due regioni polacche. Lo riferisce Rzeczpospolita. Dai primi rilievi, l'oggetto ritrovato nei pressi di Lipowiec, nella contea di Bilgoraj, sembrerebbe il frammento di una fusoliera e potrebbe quindi appartenere a un missile. "Non ci sono feriti e non si registrano danni materiali", ha dichiarato il capitano Tomasz Stachyra, portavoce del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lublino. Sul posto sono intervenuti la polizia e tre squadre dei vigili del fuoco. L'area è stata messa in sicurezza.
"Non abbiamo proceduto allo spegnimento dell'incendio perchè l'oggetto si è spento da solo. Prima emetteva del fumo", ha aggiunto il capitano Stachyra. Non si è formato alcun cratere dopo la caduta dell'oggetto, che "sembra parte di una fusoliera", ha concluso il portavoce, "a seguito delle segnalazioni dei residenti, i vigili del fuoco hanno controllato altre tre località nel distretto di Bilgoraj, ma non hanno trovato nulla".