AGI - Melania Trump non sembra avere grande stima dell'entourage del marito Donald. "Io gli dico la verità. Penso che a volte ci siano troppe persone intorno a lui che gli danno sempre ragione e questo non è salutare", ha confessato la first lady nel primo episodio di 'Melania: The Series' su Amazon Prime Video da oggi.
Melania Trump e Donald: chi è il più difficile dei due
Melania Trump e Donald: chi è il più difficile dei due. Intervistati insieme per il documentario, il presidente e la moglie discutono di chi sia il più rilassato dei due. "Penso che in realtà sia molto facile andare d'accordo con me, molto più facile di quanto la gente capisca", ha assicurato Trump. Di diverso avviso Melania: "Oh, è così difficile", ma io gli dico la verità".
Dopo il film, la serie: i conti di Amazon
La docuserie fa seguito a quello che Amazon ha definito "lo storico successo" di 'Melania: The Film', diretto da Brett Ratner. Jeff Bezos ha pagato circa 40 milioni di dollari (35 milioni di euro) per i diritti del film della serie su Melania, prodotto da Amazon MGM Studios, e altri 35 milioni di dollari (30 milioni di euro) per il marketing. Ma il lungometraggio, uscito a gennaio, ha incassato appena 15 milioni di euro ai botteghini in tutto il mondo, secondo i media americani.