AGI - Pesante attacco missilistico lanciato la scorsa notte dalla Russia contro Kiev. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di tre persone uccise e di altre quindici ferite, di infrastrutture chiave colpite (tra cui i ponti Podilsko-Voskresensky e Darnytsky) e di interruzioni di corrente, riscaldamento e acqua nella capitale ucraina. Lo riferisce il sindaco, Vitaliy Klitschko.
Decollati i bombardieri strategici Tu-160
Secondo quanto riportato dai canali di monitoraggio, la Russia avrebbe fatto decollare dei bombardieri strategici Tu-160 dalla base aerea di Ukrainka, nell'Estremo Oriente russo. I velivoli militari supersonici Tu-160 sono tra i più grandi aerei da guerra attualmente in servizio, in grado di trasportare armamenti convenzionali e nucleari.
Le prime esplosioni nella notte
Secondo quanto riportato dai giornalisti del Kyiv Independent presenti sul posto, le prime esplosioni hanno scosso Kiev intorno all'1:25 ora locale del 20 novembre. Le deflagrazioni hanno colpito la capitale pochi minuti dopo che l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito del lancio di missili balistici russi verso la città.
Sono stati emessi avvisi di lancio di missili balistici anche per le regioni di Sumy e Poltava, mentre sono stati diramati allarmi per droni in diverse zone. Poco prima delle 2 del mattino, ora locale, l'aeronautica militare ha avvertito che "tutti i missili balistici sono diretti verso Kiev". I giornalisti del Kyiv Independent presenti in città hanno segnalato un'altra ondata di esplosioni "molto forti".
Incendi nei quartieri residenziali
L'amministrazione militare della città di Kiev ha segnalato incendi in edifici residenziali nei quartieri di Obolonskyi e Podilskyi, nella capitale. Circa 40 minuti dopo si è registrata un'altra ondata di esplosioni. Il sindaco Klitschko ha riferito che un'infrastruttura nel distretto di Holosiivskyi è stata colpita da una bomba.
"Le prime indagini indicano che un edificio adibito a uffici all'interno della proprietà è in fiamme", ha dichiarato il sindaco, specificando che anche alcuni edifici non residenziali nel quartiere di Podilskyi avevano preso fuoco e che è stata colpita un'area all'aperto vicino a uno dei ponti della città.
Attaccato ospedale a Kharkiv
"Quattro persone sono rimaste ferite da un drone nemico che ha colpito l'ospedale e più di 50 finestre sono andate in frantumi". Lo ha scritto su Telegram il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov. "La valutazione del luogo dell'impatto è ancora in corso", ha aggiunto Terekhov.
Minaccia missilistica in Crimea
E' stata dichiarata una minaccia missilistica anche in Crimea, secondo una dichiarazione del Ministero russo per le situazioni di emergenza nella regione. "Minaccia missilistica nella Repubblica di Crimea", si legge nel comunicato.
Droni ucraini contro impianti chimico russo
Intanto, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco con droni contro un impianto chimico nell'oblast di Smolensk, in Russia. Secondo quanto riportato dal canale di monitoraggio Exilenova Plus, poco dopo la mezzanotte, in seguito al presunto attacco, si sono viste esplosioni e un vasto incendio provenire dall'impianto. Un'analisi OSINT condotta dal canale di monitoraggio ASTRA ha concluso che l'impianto chimico PJSC Dorogobuzh è stato l'obiettivo dell'attacco. L'impianto produce fertilizzanti, ammoniaca e altri prodotti chimici e componenti a base di azoto, collegati alla macchina bellica russa. La struttura è stata in passato bersaglio di attacchi ucraini in diverse occasioni, l'ultimo dei quali a febbraio. L'esercito ucraino non ha ancora commentato il presunto attacco, e l'entità dei danni causati non è ancora chiara.