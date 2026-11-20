AGI - Gerard Depardieu e lo scrittore Michel Houellebecq sono sotto indagine a Parigi per stupro di gruppo, dopo la denuncia presentata da un'attrice nel maggio 2025. Lo ha confermato una fonte vicina all'inchiesta. Il caso, rivelato da Mediapart, è nelle mani della polizia giudiziaria parigina.
I fatti denunciati sul set di Thalasso
I fatti riportati risalgono all'11 dicembre 2018, durante le riprese del film Thalasso, diretto da Guillaume Nicloux. Il regista è sospettato di complicità in stupro e aggressione sessuale, ha confermato una delle fonti a lui vicine.
Le precedenti indagini e il coinvolgimento di Houellebecq
Non è la prima volta che l'attore finisce sotto indagine per reati di violenza sessuale. Farà discutere probabilmente molto in Francia invece il coinvolgimento di Houellebecq, autore di Sottomissione, scrittore controverso e accusato dai detrattori di islamofobia e misoginia.
Gerard Depardieu e Houellebecq, il racconto dell'attrice
A presentare denuncia è stata un'attrice e ballerina di origine slava di 32 anni. Alexandra, nome di fantasia per non rivelarne l’identità, ha raccontato che Depardieu la penetrò "con la forza" e "a sorpresa" con le dita, mentre Houellebecq la teneva ferma. L'attrice tentò di spingere via Depardieu con la gamba due volte, ma lui non desistette. Quanto a Houellebecq, la costrinse a subire un rapporto orale.
La versione del regista Nicloux
Nessuna delle persone coinvolte ha voluto commentare. Solo Nicloux ha parlato assicurando a Mediapart che, al momento delle riprese di Thalasso, non aveva notato nulla, ma poi vide l'attrice sconvolta e si "scusò".