AGI - Il Myanmar deve consentire il ritorno in patria delle centinaia di migliaia di Rohingya rifugiati in Bangladesh. È l'appello lanciato dal presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Khalilur Rahman, all'indomani della storica sentenza della Corte internazionale di giustizia (Cig), che ha riconosciuto il Myanmar responsabile di genocidio nei confronti della minoranza etnica a maggioranza musulmana. È la prima volta negli 80 anni di storia della Corte che uno Stato viene riconosciuto responsabile di questo crimine.
“Il Myanmar deve riportare a casa i Rohingya”, ha dichiarato Rahman davanti a migliaia di rifugiati riuniti nel campo profughi di Cox's Bazar, in Bangladesh. “Una sentenza sulla carta non è giustizia nella vita reale: ora deve essere attuata”, ha aggiunto, chiedendo che venga garantito il ritorno volontario, sicuro e dignitoso delle persone costrette a fuggire.
La storica sentenza dell'Aia
La decisione della Corte internazionale di giustizia pone fine a una battaglia legale durata sette anni. I giudici hanno stabilito che il Myanmar ha commesso atti di genocidio durante le cosiddette “operazioni di sgombero” condotte dall'esercito contro la popolazione Rohingya.
“La Corte è pienamente convinta che il Myanmar abbia compiuto atti rientranti nella Convenzione sul genocidio, con l'intento di distruggere una parte sostanziale della popolazione Rohingya presente nel Paese”, ha dichiarato il presidente della Cig, Yuji Iwasawa, durante la lettura della sentenza.
Il procedimento era stato avviato nel 2019 dal Gambia. L'accusa si era basata sulle dichiarazioni e sulle sistematiche condotte delle forze armate del Myanmar durante le operazioni nello Stato del Rakhine, tra cui l'uccisione di persone in fuga e gli ostacoli posti al loro rientro. A gennaio la Corte aveva ascoltato, nel corso di udienze a porte chiuse, le testimonianze dei sopravvissuti provenienti dai campi profughi del Bangladesh.
La sentenza rappresenta un precedente di particolare rilievo anche per gli altri procedimenti relativi alle accuse di genocidio davanti alla Corte internazionale di giustizia, compreso quello che coinvolge Israele. Il genocidio, definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1948, adottata all'indomani dell'Olocausto, richiede la dimostrazione di uno specifico intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Proprio la necessità di provare tale intenzione rende particolarmente complesso l'accertamento di questo crimine.
⚖️ Myanmar guilty of genocide against Rohingya, says top UN court Myanmar committed genocide against its Rohingya minority, the International Court of Justice said on Thursday in an historic ruling, ordering refugees be given safe passage home and awarded compensation. The ruling by the top UN court was the first time in its 80-year history that ICJ judges have determined that a state committed genocide— AFP News Agency (@AFP) November 19, 2026
Oltre un milione di rifugiati in Bangladesh
Tra il 2016 e il 2017 le operazioni militari nello Stato del Rakhine costrinsero oltre 700mila Rohingya a fuggire nel vicino Bangladesh. I sopravvissuti hanno raccontato di massacri di adulti e bambini, stupri di gruppo e interi villaggi dati alle fiamme. Oggi oltre un milione di Rohingya vive in Bangladesh, in gran parte negli insediamenti di Cox's Bazar, tra i più grandi al mondo per numero di rifugiati. Si stima invece che in Myanmar, Paese a maggioranza buddista, siano rimasti meno di 600mila appartenenti alla minoranza.
Rahman, che ricopre anche l'incarico di ministro degli Esteri del Bangladesh, ha chiesto alla comunità internazionale di aumentare i finanziamenti destinati all'assistenza umanitaria, sottolineando che Dhaka non può sostenere da sola i costi dell'accoglienza. “Anche la comunità internazionale ha una grande responsabilità nel garantire l'attuazione della sentenza. Dobbiamo agire insieme per ottenere il pieno rispetto delle sue disposizioni. Solo allora la decisione farà la differenza nella vita dei Rohingya”.
Le lacrime e la speranza nei campi profughi
Centinaia di rifugiati hanno seguito giovedì la lettura della sentenza su un maxischermo a Cox's Bazar. Molti sono scoppiati in lacrime all'annuncio del verdetto. Tra loro c'era Amanullah, 61 anni, arrivato tenendo per mano i due nipoti, Mohammad Omar e Mohammad Osman, di sei e quattro anni, entrambi nati nei campi profughi. Indossavano magliette con la scritta: “Siamo Rohingya, esistiamo, resistiamo, speriamo”.
“Ho cercato di far capire ai bambini che non sono bengalesi, ma Rohingya. Per questo li ho portati con me, perché partecipassero a questo evento storico”, ha raccontato all'Afp. Rahman ha esortato il Myanmar a indagare e perseguire i presunti responsabili del genocidio, risarcire le vittime e adottare misure per impedire nuove atrocità. “Che la storia ricordi il 19 novembre 2026 come il giorno in cui è iniziato il vostro cammino verso casa”, ha detto ai rifugiati.