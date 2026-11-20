AGI - Fiona, un ippopotamo dello zoo di Cincinnati che è diventato una star dei social media, è morta giovedì, circa dieci giorni dopo aver ingoiato accidentalmente un berretto. "È con immensa tristezza che vi annunciamo" che "Fiona non è sopravvissuta nonostante gli sforzi dei nostri meravigliosi veterinari", ha scritto lo zoo sul suo account Instagram.
La nascita prematura e l'affetto dei fan
Un cappello a maglia, lanciato da un bambino e finito accidentalmente nel suo recinto, si è rivelato fatale per l'ungulato, che avrebbe compiuto dieci anni il 24 gennaio 2027. L'America si era affezionata rapidamente all'animale dopo la sua nascita prematura all'inizio del 2017, quando era sotto peso (appena 13 chili) ed era stata rifiutata dalla madre.
L'ippopotamo era diventato persino il protagonista degli episodi del "Fiona Show" su Facebook, con una pagina a lui intitolata. Il suo primo Natale? 17 milioni di visualizzazioni all'epoca. E il suo primo anno in modalità accelerata? 8 milioni. E Fiona si era finalmente riconciliata con sua madre davanti al mondo intero.
Il peggioramento delle condizioni
Quando ha ingoiato il cappello, Fiona era inizialmente "asintomatica" prima di "iniziare a perdere l'appetito qualche giorno dopo", ha spiegato Mike Wenninger, direttore della salute animale dello zoo. Il problema è che "l'intervento chirurgico non è un'opzione per gli ippopotami adulti". Ecografia, colonscopia, farmaci e idratazione... Il team veterinario ha fatto di tutto per aiutare l'ippopotamo. Ma "nonostante molteplici tentativi di farle togliere il cappellino, Fiona non si è più ripresa". Enorme il dispiacere dei suoi fan. "Non ho mai pregato così tanto perché un ippopotamo facesse la cacca", scrive uno di loro sui social media.