AGI - Un accordo "storico". Così lo ha definito il primo ministro britannico, Andy Burnham.
E in effetti, a dieci anni dal referendum che ha segnato l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, per la prima volta Londra e Bruxelles hanno provato a riannodare alcuni dei fili che erano stati bruscamente spezzati nel 2016.
Un accordo composto da tre accordi
L'intesa di oggi consiste in sostanza di tre accordi: il primo collega i sistemi di scambio di quote di emissione (Ets) di Unione europea e Regno Unito, per consentire il riconoscimento reciproco delle quote dell'Ue e del Regno Unito e per esentare le merci dell'Ue e del Regno Unito dai rispettivi meccanismi di adeguamento del carbonio alle frontiere. Tale accordo si applicherà a partire dal 2028.
Il secondo invece istituisce un'area sanitaria e fitosanitaria comune che consentirebbe alla grande maggioranza dei movimenti di animali, prodotti di origine animale, piante e prodotti vegetali tra la Gran Bretagna e l'Ue di avvenire senza i certificati o i controlli attualmente richiesti, e l'obiettivo è applicarlo dal 1 marzo 2028.
Il terzo accordo crea infine uno "Youth Experience Scheme": 100.000 giovani per ciascuna delle due parti potranno soggiornare fino a tre anni per svolgere attività quali lavoro, studio, servizio di au pair, volontariato o semplicemente viaggiare. L'applicazione scatterà entro il 2028, con l'obiettivo di rendere le opportunità effettivamente disponibili entro gennaio 2030.
Il nodo delle rette universitarie
Resta ancora aperto, tuttavia, il nodo delle rette universitarie: Bruxelles vuole che Londra conceda agli studenti dell'Ue un "trattamento di parità" su questo tema, mentre il Regno Unito non si spinge oltre uno sconto. I negoziati su questo tema continueranno con l'obiettivo, nero su bianco nella dichiarazione congiunta, di arrivare a un'intesa "entro sei mesi dal vertice" di oggi, ma non è chiaro se nel frattempo l'implementazione dei tre accordi raggiunti proseguirà. "Non credo che ci sia alcuna confusione. L'accordo è fatto", ha rassicurato Burnham in conferenza stampa, aggiungendo che la prossima settimana presenterà un disegno di legge per andare avanti con l'applicazione.
Una dichiarazione di Commissione e Consiglio Ue afferma che la chiusura dei tre accordi "non precederà la conclusione dei negoziati sull'accordo integrativo che prevede la parità di trattamento sulle rette universitarie", sul quale però da Bruxelles trapela molto ottimismo. Tra le altre cose, Londra e Bruxelles avvieranno un dialogo sulla migrazione che comprenderà anche i rimpatri in Paesi terzi, e si dicono pronti ad adottare "ogni misura necessaria" per garantire l'operatività della Corte penale internazionale. Ma sulle prospettive di lungo termine, e soprattutto sulla possibilità che il Regno Unito torni a far parte dell'Unione europea, per ora nessuno si sbilancia.
Le reazioni, tra entusiasmo e critiche
La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha accolto "con grande favore" la disponibilità del premier britannico ad avviare "un dibattito più ampio sulle relazioni future", ma ha aggiunto che spetterà "al popolo del Regno Unito decidere quale direzione debba prendere il proprio cammino". "Restiamo aperti a una relazione la più stretta possibile tra l'Unione europea e il Regno Unito", è invece la posizione del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Per Burnham, secondo cui intanto l'accordo di oggi porterà a un incremento del Pil per Londra stimato fino allo 0,5%, "tre quarti delle persone dicono di essere favorevoli a legami più stretti con l'Europa, secondo i sondaggi più recenti", senza però entrare nel dettaglio dei confini di tale relazione. I cittadini britannici "vogliono un accordo migliore della Brexit dura che ci siamo ritrovati, e oggi, insieme, quell'accordo migliore lo abbiamo realizzato", ha aggiunto.
La "contro-conferenza" di Farage
Una prospettiva ovviamente non condivisa dal leader di Reform Uk e all'epoca alfiere della Brexit, Nigel Farage, anche lui arrivato a Bruxelles per una "contro-conferenza" stampa sul vertice. Per Farage, l'accordo "è stato in realtà un ribaltamento" del voto sulla Brexit, "più che qualcosa che abbia a che fare con un 'reset'", in quanto oggi l'Ue ha "riaccolto il Regno Unito in una larga fetta del mercato unico". Una "violazione del programma elettorale", l'ha definita il leader di Reform Uk, nonché un tradimento "delle promesse che aveva fatto". Anche un riavvicinamento a piccolissimi passi, insomma, non sembra essere immune dalle stesse polemiche di dieci anni fa.