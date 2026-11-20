AGI - Un detenuto del braccio della morte in Texas ha urlato dal dolore durante l'iniezione letale con cui è stato giustiziato ieri. Secondo quanto ha riferito la guida spirituale, che si trovava nella camera della morte, il condannato si è lamentato del fatto che il farmaco per l'esecuzione "non stava funzionando". Lo riferiscono i media statunitensi.
Il Texas, che utilizza la stessa sostanza impiegata dal Tennessee nell'esecuzione fallita di Christa Pike il 30 settembre, ha dichiarato il decesso di Reinaldo Dennes oltre un'ora dopo l'orario previsto per l'esecuzione.
Il racconto della guida spirituale: "Di gran lunga la peggiore"
Il reverendo Jeff Hood, che in qualità di guida spirituale ha assistito a oltre una dozzina di esecuzioni in tutto il Paese, ha presenziato all'iniezione letale di Dennes, definendola "di gran lunga la peggiore" e affermando che "non è andata come previsto". "Ha iniziato a muoversi violentemente sulla barella, avanti e indietro, avanti e indietro. Ha gridato: 'La mia gamba, la mia gamba, la mia gamba'", ha raccontato Hood durante una diretta streaming fuori dal carcere. "Mentre si contorceva e si agitava, era evidente che i farmaci non stavano facendo effetto con la rapidità prevista. Ha gridato due volte: 'Non sta funzionando come dovrebbe'".
Il dipartimento di Giustizia penale del Texas, responsabile delle esecuzioni nello Stato, ha riferito in seguito a Usa Today che gli accessi endovenosi erano stati praticati sul piede sinistro e sul lato sinistro del collo di Dennes. "Prima della somministrazione della dose letale, Dennes ha lamentato dolore in punti in cui non erano presenti le flebo", ha dichiarato la portavoce del dipartimento, Amanda Hernandez.
Il condannato e le altre esecuzioni
Il Texas ha giustiziato Dennes, 70 anni, per l'omicidio, avvenuto nel 1996, del commerciante di diamanti Johnny Szucs nel corso di un furto di gioielli che fruttò 3,6 milioni di dollari. Da quando Pike è sopravvissuta alla sua esecuzione, il Texas ha eseguito tre condanne a morte utilizzando il pentobarbital. Quella di Dennes è stata una delle due esecuzioni avvenute giovedì negli Stati Uniti. Circa due ore prima che l'uomo esalasse l'ultimo respiro, la Florida ha giustiziato il suo ventesimo detenuto dell'anno, un nuovo record per lo Stato guidato dal repubblicano Ron DeSantis.