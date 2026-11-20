AGI - Brexit, l'Unione europea e il Regno Unito hanno siglato un accordo al vertice in corso a Bruxelles. Lo riferisce un portavoce di Downing Street, citato dal Guardian. "L'accordo è siglato, i negoziati sono conclusi", ha affermato il portavoce. Resta però irrisolta la questione delle tasse universitarie e su questo le trattative continueranno.
"Ora entrambe le parti lavoreranno per l'attuazione del programma di mobilità giovanile, dell'accordo sanitario e fitosanitario e del sistema di scambio di quote di emissioni. Entrambe le parti hanno concordato le date di entrata in vigore. Tali date sono indicate nella dichiarazione congiunta, che sarà pubblicata a tempo debito", ha spiegato la fonte. "Come per tutti gli accordi internazionali, è previsto un iter legale in ciascun Paese interessato, che ora avrà inizio. I colloqui proseguiranno su alcuni aspetti, che saranno specificati nella dichiarazione congiunta in un secondo momento", ha concluso il portavoce.
Emissioni e controlli sanitari, cosa prevedono gli accordi
Emissioni e controlli sanitari, cosa prevedono gli accordi. L'Unione europea e il Regno Unito hanno concluso i negoziati su tre accordi che ridisegnano la relazione tra Londra e Bruxelles dopo la Brexit. Il primo collega i sistemi di scambio di quote di emissione (Ets) delle due parti: questo fornisce "una base stabile per consentire il riconoscimento reciproco delle quote dell'Ue e del Regno Unito e per esentare le merci dell'Ue e del Regno Unito dai rispettivi meccanismi di adeguamento del carbonio alle frontiere", si legge nella dichiarazione congiunta adottata dal vertice. L'obiettivo delle parti è applicare tale accordo a partire dal 2028. Il secondo accordo istituisce un'area sanitaria e fitosanitaria comune, "che consentirebbe alla grande maggioranza dei movimenti di animali, prodotti di origine animale, piante e prodotti vegetali" tra la Gran Bretagna e l'Ue "di avvenire senza i certificati o i controlli attualmente richiesti". Gli stessi benefici sarebbero estesi ai movimenti tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord. L'obiettivo è "applicare il presente accordo a partire dal 1 marzo 2028".
Youth experience scheme: 100mila giovani per parte
Il terzo accordo crea infine uno "Youth Experience Scheme": 100.000 giovani per ciascuna delle due parti potranno soggiornare fino a tre anni "per svolgere attività quali lavoro, studio, servizio di au pair, volontariato o semplicemente viaggiare". L'applicazione scatterà entro il 2028, con l'obiettivo di rendere le opportunità effettivamente disponibili entro gennaio 2030.
Burnham: "Un impulso di 17 miliardi di sterline"
L'accordo raggiunto fra Ue e Regno Unito porterà a un incremento del Pil per Londra stimato fino allo 0,5%. Lo ha dichiarato il premier britannico Andy Burnham, nella conferenza stampa al termine del vertice Ue-Gb, a Bruxelles. "Si tratta di un impulso di 17 miliardi di sterline per l'economia britannica. È la più significativa misura di crescita che potessimo adottare in questa legislatura, e sono orgoglioso che siamo riusciti a raggiungere questo accordo", ha concluso Burnham.
La maggioranza dei cittadini del Regno Unito vuole un legame più stretto con l'Europa. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Andy Burnham, in conferenza stampa al termine del vertice Ue-Regno Unito. "L'accordo che abbiamo raggiunto insieme è vantaggioso per entrambi ed è in sintonia con l'opinione pubblica nel Regno Unito. I cittadini vedono che lo status quo non funziona. Non è abbastanza per la Gran Bretagna. Tre quarti delle persone dicono di essere favorevoli a legami più stretti con l'Europa, secondo i sondaggi più recenti", ha dichiarato Burnham.
"Questo è perché abbiamo avuto un decennio di deriva, troppe divisioni, una crescita economica debole e prezzi più alti nei negozi", ha ricordato.
Per il premier, i cittadini britannici "vogliono un accordo migliore della Brexit dura che ci siamo ritrovati, e oggi, insieme, quell'accordo migliore lo abbiamo realizzato".
Burnham ai giovani: "Questo accordo è per voi".
L'accordo tra Unione europea e Regno Unito riguarda in particolar modo i giovani, cui la Brexit ha tolto opportunità. "Ai giovani che si stanno chiedendo in che modo l'accordo di oggi riguardi loro e le loro vite, direi: questo accordo è per voi", ha dichiarato Andy Burnham.
"Questo accordo riguarda davvero l'ampliamento delle vostre opportunità di vita. Credo che siamo tutti consapevoli che l'ultimo decennio è stato difficile per molti, ma più di tutti per i giovani della Gran Bretagna e per i giovani dell'Unione europea. La Brexit ha tolto opportunità ai nostri giovani, ha limitato gli orizzonti delle loro vite", ha aggiunto.
Per Burnham, la pandemia di Covid-19 che ha seguito la Brexit ha reso l'impatto "ancora maggiore". Ora però "posso dire ai giovani britannici: grazie a questo accordo avrete una nuova libertà. Avrete molta più facilità e possibilità di spostarvi in uno qualsiasi dei meravigliosi 27 Stati membri dell'Unione europea per vivere, lavorare e studiare. Ed è una nota davvero positiva", ha concluso.
Von der Leyen apre al dibattito
Nell'attuale clima geopolitico e con il mondo in "rapido cambiamento", una collaborazione "più stretta e solida" fra Ue e Regno Unito è "ancora più importante". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del vertice Ue-Gb, a Bruxelles. "Lo spirito della nostra cooperazione è improntato al reciproco vantaggio. Le nostre economie sono profondamente interconnesse e i nostri popoli sono legati da vincoli straordinari. Il successo dell'uno è nell'interesse dell'altro. È nostra responsabilità trasformare questa vicinanza in forza e prosperità condivise", ha aggiunto von der Leyen.
"Le nostre persone sono al centro della nostra collaborazione. Vogliamo offrire loro nuove opportunità e una maggiore fiducia nel futuro. Insieme abbiamo già raggiunto grandi traguardi e, in qualità di partner, alleati e amici, abbiamo tutte le ragioni per nutrire grandi ambizioni riguardo a ciò che ci riserva il futuro". La presidente della Commissione europea si è detta aperta a un confronto con il Regno Unito sulla possibilità di ampliare le relazioni reciproche, anche in vista di un possibile rientro in Ue.
"Ritengo che, in ultima analisi, spetti al popolo del Regno Unito decidere quale direzione debba prendere il proprio cammino. Tuttavia, accolgo con grande favore, Andy, la tua disponibilità ad avviare un dibattito più ampio sulle relazioni future", ha detto rivolgendosi al premier britannico, Andy Burnham, nella conferenza stampa al termine del vertice Ue-Gb, a Bruxelles. "Posso solo dire che siamo aperti a un confronto di idee e che accogliamo con piacere questo tipo di riflessione", ha concluso von der Leyen.