AGI - “La Cina e gli Stati Uniti hanno abbastanza forza per fermare Putin in un solo incontro. Assolutamente”. Nel giorno del vertice trilaterale di Shenzhen tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affidato a un'intervista alla Nbc News le sue speranze per un intervento congiunto di Washington e Pechino. Secondo il leader di Kiev, tuttavia, si potranno fare passi avanti verso la pace soltanto con un cessate il fuoco sul campo di battaglia.
Intanto, a quasi cinque anni dall'inizio dell'invasione russa, l'Ucraina si prepara ad affrontare quello che potrebbe essere l'inverno più difficile dall'inizio della guerra. I bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno costretto le autorità a introdurre interruzioni programmate dell'elettricità in tutto il Paese, mentre a Kiev le temperature oscillano intorno allo zero.
Zelensky: “Hanno già preparato diversi attentati contro di me”
Nell'intervista alla Nbc, Zelensky ha parlato anche delle minacce alla sua sicurezza personale. “Hanno già preparato più volte attentati contro di me, ma non posso concentrarmi su questo. Altrimenti ci pensi tutto il giorno”, ha raccontato il presidente ucraino.
Le informazioni sulle minacce gli arrivano dai media, dall'intelligence, dai servizi segreti o dalle sue guardie del corpo, che gli raccomandano prudenza e gli chiedono di modificare le proprie abitudini, di giorno e di notte. “Ma non posso. Altrimenti non è la vita per cui combattiamo. Combattiamo per la libertà”, ha aggiunto.
La nuova polemica tra Musk e Zelensky
Alla vigilia del vertice di Shenzhen si è riacceso anche lo scontro tra Zelensky ed Elon Musk sul funzionamento di Starshield, la versione militare della rete satellitare Starlink, utilizzata dalle forze ucraine anche per intercettare droni e altre minacce aeree russe.
La scorsa settimana il presidente ucraino aveva denunciato significative interruzioni del servizio. Secondo Kiev, i terminali Starshield smetterebbero di funzionare quando superano una velocità di spostamento di 160 chilometri orari, rendendo impossibile l'impiego di alcuni intercettori contro i droni russi a propulsione a getto.
Intervenendo in collegamento video dalla Cina a un forum organizzato dal New York Times, Musk ha accusato Zelensky di mentire. Secondo il fondatore di SpaceX, il presidente ucraino vorrebbe utilizzare i satelliti commerciali di Starlink per operazioni militari, una richiesta alla quale l'azienda si oppone dall'inizio del conflitto. Il miliardario ha inoltre ribadito che Starshield è sotto il controllo del dipartimento della Difesa americano.
Una polemica analoga era scoppiata già a ottobre, quando Zelensky aveva accusato Washington di aver imposto restrizioni al servizio. La Casa Bianca e Musk avevano respinto ogni responsabilità. Le limitazioni erano state successivamente rimosse su richiesta del presidente Donald Trump.
Kiev al buio, tra blackout e temperature vicine allo zero
Nel frattempo, nella capitale ucraina la vita quotidiana è ormai scandita dalle interruzioni delle forniture di elettricità, acqua e riscaldamento. Alle quattro e mezza del pomeriggio, quando tramonta il sole, Kiev piomba quasi completamente nel buio. Le strade si svuotano e il silenzio è interrotto dal rumore dei generatori e dalle esplosioni.
In un reportage dell'Afp, gli abitanti della capitale raccontano come l'umorismo sia diventato uno dei modi per affrontare la fatica accumulata dopo anni di bombardamenti. Sui social circolano battute secondo cui il modo più sicuro per andare al lavoro senza incontrare droni russi sarebbe attraversare a nuoto il fiume Dnipro. C'è anche chi ha inventato una sorta di bingo delle utenze domestiche: niente corrente, ma c'è l'acqua? Quasi. Riscaldamento, ma niente internet? Ci siamo vicini. Nessun servizio disponibile? Bingo.
Tra le immagini più popolari online c'è la locandina modificata del film “Prova a prendermi”, con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks in un corridoio gelido e una stufa elettrica. Il titolo è diventato “Heat Me If You Can”, ovvero “Scaldami se ci riesci”.
L'umorismo per sopportare la guerra
Secondo Marianna Tkalych, psicoterapeuta e direttrice del Rating Lab Institute, il ricorso all'ironia è anche un segnale della crescente stanchezza della popolazione. “A volte le persone scherzano non perché trovino qualcosa di divertente, ma perché l'alternativa è esserne sopraffatte”, ha spiegato all'Afp. L'umorismo aiuta a recuperare un senso di controllo sulla propria vita e a mantenere una distanza psicologica dagli eventi più spaventosi.
Molti ex colleghi di Zelensky, che prima di essere eletto presidente nel 2019 era un popolare comico televisivo, continuano a esibirsi nei rifugi e nei locali della capitale. Tra i personaggi più seguiti sui social c'è la sedicente “regina di Troieshchyna”, un quartiere popolare alla periferia di Kiev. Tra i suoi consigli per affrontare l'inverno figurano 120 chili di zucchero, un sistema antimissile Patriot personale e un cavallo, perché senza carburante bisognerà comunque trovare un modo per spostarsi.
“Le battute rendono più facile sopravvivere a questi giorni spaventosi”, ha raccontato all'Afp. Ma sulla guerra, ha precisato, gli ucraini non hanno perso di vista la realtà: “Il nostro nemico sta distruggendo il nostro popolo, le nostre città e occupando le nostre terre. Su questo non si scherza”.