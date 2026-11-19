AGI - Rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale, coesistenza pacifica, cooperazione economica e dialogo permanente. Sono i quattro pilastri per la stabilità mondiale illustrati dal presidente cinese Xi Jinping a Donald Trump e Vladimir Putin in apertura del vertice trilaterale di Shenzhen, a margine dell'Apec. Il leader di Pechino ha invitato le tre potenze a superare la mentalità della Guerra Fredda, a rafforzare la collaborazione commerciale ed energetica e a istituire meccanismi di prevenzione delle crisi.
Il rispetto della sovranità e la non ingerenza
“È fondamentale il rispetto reciproco, principio cardine delle relazioni tra le grandi potenze”, ha esordito Xi. “Cina, Russia e Stati Uniti hanno condizioni nazionali diverse, e nessuna di esse può cambiare le altre. L'atteggiamento corretto è quello di rispettarsi a vicenda, cercare un terreno comune pur mantenendo le differenze e perseguire uno sviluppo comune”.
Il presidente cinese ha fatto appello al rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale altrui, dei sistemi sociali e dei percorsi di sviluppo scelti da ciascun Paese, ribadendo il principio di non ingerenza negli affari interni.
“Su questioni importanti e delicate che coinvolgono l'altra parte, dovremmo comunicare preventivamente, metterci nei panni dell'altro e agire con cautela, evitando soprattutto di oltrepassare i limiti invalicabili dell'altra parte”.
La coesistenza pacifica e la trappola di Tucidide
Xi ha quindi evocato ancora una volta la “trappola di Tucidide”, la teoria secondo cui l'ascesa di una nuova potenza e la rivalità con quella dominante rischiano di sfociare in un conflitto, invitando a non considerarla “un destino predeterminato”. “Cina, Russia e Stati Uniti dovrebbero essere partner e amici”, ha affermato il presidente cinese, sottolineando la necessità di evitare conflitti e scontri e di sostenere il principio della coesistenza pacifica. In questo quadro rientra anche l'obiettivo dell'eliminazione degli arsenali nucleari.
La cooperazione economica e la sicurezza energetica secondo Xi
Il terzo pilastro indicato da Xi riguarda la cooperazione economica. Secondo il presidente cinese, Stati Uniti, Cina e Russia dispongono di risorse e caratteristiche complementari che permetterebbero loro di rafforzare gli scambi commerciali e condividere i rispettivi vantaggi competitivi.
“Dovremmo abbandonare la mentalità da Guerra Fredda, rafforzare la cooperazione economica e commerciale” e integrare i vantaggi derivanti dall'essere un Paese ricco di risorse, una potenza manifatturiera e una nazione di grandi consumatori, ha spiegato Xi, mettendo in guardia contro il disaccoppiamento delle economie e le interruzioni delle catene di approvvigionamento. Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza energetica globale. Le tre potenze, secondo Xi, possono rafforzare il coordinamento per garantire il buon funzionamento delle catene di approvvigionamento e la stabilità del mercato energetico internazionale.
La Cina e il dialogo permanente per prevenire le crisi
Il quarto punto riguarda la necessità di mantenere aperti i canali di comunicazione tra le grandi potenze. “I disaccordi sono inevitabili; senza comunicazione, si diffonderanno sospetti e piccoli attriti potranno degenerare in conflitti di vasta portata”, ha ammonito Xi. Il presidente cinese ha proposto scambi regolari ad alto livello e l'istituzione di meccanismi di comunicazione e prevenzione delle crisi per ridurre gli errori di valutazione, gestire i disaccordi e impedire escalation militari. Stati Uniti, Cina e Russia, ha concluso Xi, dovrebbero “continuare a incoraggiare le parti coinvolte nei conflitti a sedersi al tavolo delle trattative, risolvendo le controversie attraverso mezzi politici e diplomatici”.