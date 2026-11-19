AGI - Il diciottesimo vertice dei Volenterosi per l'Ucraina, che si è tenuto oggi a Berlino, sarà ricordato soprattutto per una telefonata. Quella che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto ai partecipanti al summit dall'Air Force One, attaccandoli per i loro continui stanziamenti in aiuti militari.
La notizia, riportata da fonti europee ben informate a "Politico", è giunta poche ore dopo il summit a Shenzhen. Trump ha anche avvertito gli alleati che il presidente russo, Vladimir Putin, è serio nel suo proposito di porre fine alla guerra.
Il presidente americano, scrive la testata online, ha quindi "espresso con vigore il suo scetticismo sulla fornitura di altri miliardi in aiuti all'Ucraina".
Macron: nessuna pace senza Ucraina ed Europa
"Non ci sarà soluzione di pace senza l'Ucraina e senza gli europei", ha dal canto suo chiarito il presidente francese Emmanuel Macron. "A Berlino - ha scritto l'inquilino dell'Eliseo in un messaggio pubblicato su X -, insieme ai nostri partner della Coalizione dei volontari, ho ribadito tre priorità: rafforzare il sostegno all'Ucraina, affinché possa continuare a garantire la propria difesa, in particolare fornendo intercettori, intelligence e immagini satellitari per aiutarla a difendere il suo spazio aereo, la popolazione civile e le sue infrastrutture. È una nostra responsabilità, in quanto Coalizione. Ed è anche una responsabilità dei nostri alleati americani.
Proseguire il lavoro volto a definire garanzie di sicurezza solide, politicamente e giuridicamente vincolanti. Questo costituisce il dna della nostra Coalizione: l'esercitazione attualmente in corso in Polonia dimostra che siamo pronti. Ritengo inoltre che l'Ucraina sia destinata a diventare membro della Nato".
Il giudizio di Macron sulla dichiarazione di Shenzhen
Per Macron, inoltre, la "dichiarazione a favore della pace" adottata oggi da Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping a Shenzhen "non porta a una riorganizzazione del mondo, non è questa l'idea che mi faccio di una Yalta".
Merz annuncia nuovi colloqui di pace
Il padrone di casa, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha donato agli ospiti un pezzetto del Muro di Berlino, ha da parte sua evidenziato che "presto si terranno" colloqui di pace tra Ucraina, Russia, Stati Uniti e Paesi europei, in una sede ancora da definire. "Naturalmente siamo pronti a tenere colloqui con la Russia; lo abbiamo sempre detto. Ora è previsto che tali colloqui abbiano luogo a breve", ha affermato Merz, in conferenza stampa al termine del vertice. Merz ha inoltre aggiunto che "si sta cercando una sede in territorio neutrale", indicando gli Emirati Arabi Uniti come possibile luogo.
La posizione degli Stati Uniti
A rappresentare gli Usa nella capitale tedesca c'erano gli inviati Jared Kushner e Steve Witkoff. In conferenza stampa Kushner ha affermato che Trump ha contattato i leader riuniti esprimendo l'auspicio di giungere a un accordo sull'Ucraina "con l'Europa al proprio fianco".
"Va da sé che vogliamo assicurarci che tutte le nostre azioni rientrino in un approccio coerente. Vorrei inoltre ricordare che il presidente Trump desidera concludere un accordo con l'Europa al proprio fianco. Non intende imporre nulla in modo unilaterale", ha sottolineato Kushner.
L'inviato statunitense ha poi precisato che le posizioni di Stati Uniti ed Europa in merito all'Ucraina si stanno avvicinando "sempre di più".
Burnham: l'Europa resta unita
"L'Europa - ha detto il premier britannico Andy Burnham - ha una posizione negoziale chiara, coerente e unitaria. Non spetta all'aggressore in questo conflitto avanzare richieste di sicurezza ampie e irrealistiche. Su questo punto siamo tutti assolutamente certi".
La coalizione è pronta a discutere di sicurezza europea, ha aggiunto, ma solo "a condizione che vi sia un accordo di pace tra Ucraina e Russia".