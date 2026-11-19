AGI - Una valigetta nera, trasportata da un ufficiale della Marina russa a pochi passi dalla delegazione di Vladimir Putin. È la cosiddetta “Cheget”, la valigetta nucleare che accompagna il presidente russo nei suoi spostamenti, comparsa in un raro filmato diffuso dalla televisione di Stato russa in occasione del vertice Apec di Shenzhen, in Cina.
Nelle immagini, il giornalista russo Yevgeny Popov si avvicina al militare e gli chiede se quella che porta con sé sia effettivamente la valigetta nucleare. L'ufficiale risponde affermativamente, sorridendo. Il filmato è stato diffuso alla vigilia degli incontri di Putin con il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping, nei quali potrebbe essere affrontato anche il tema del disarmo nucleare.
Cos'è la Cheget di Putin e come funziona
La valigetta deve il suo nome al monte Cheget, nel Caucaso. Sviluppata in epoca sovietica, fa parte del sistema di comando e controllo delle forze nucleari russe. È un dispositivo di comunicazione protetto che permette al presidente di mantenere i contatti con i vertici militari e di trasmettere l'autorizzazione per un eventuale attacco nucleare, indipendentemente dal luogo in cui si trova.
Contrariamente a quanto suggerisce l'espressione “bottone nucleare”, la valigetta non consente di lanciare direttamente i missili. È collegata alla rete di comando militare conosciuta come Kazbek. Secondo le informazioni disponibili, dispositivi analoghi sono in dotazione anche al ministro della Difesa e al capo di Stato maggiore russo. Le procedure di autorizzazione di un attacco restano in gran parte coperte dal segreto militare.
Putin’s ‘nuclear briefcase’ makes rare camera appearance at APEC Summit https://t.co/jYChymFNug— New York Post (@nypost) November 18, 2026
Non è la prima volta che la Cheget viene ripresa durante una visita di Putin in Cina. Nell'ottobre del 2023, a Pechino, il presidente russo era stato filmato in compagnia di ufficiali della Marina che trasportavano le valigette dopo un incontro con Xi Jinping. Nel 2019 l'emittente televisiva militare russa Zvezda aveva invece mostrato l'interno di un vecchio modello del dispositivo. Una delle valigette utilizzate dall'ex presidente Boris Eltsin è conservata nel museo a lui dedicato a Ekaterinburg.
L'equivalente americano, la valigetta di Trump
Anche il presidente degli Stati Uniti dispone di una valigetta nucleare, conosciuta come “Nuclear Football” e ufficialmente denominata Presidential Emergency Satchel. Trasportata da un assistente militare, contiene gli strumenti e le informazioni necessari per consentire al capo della Casa Bianca di autorizzare un attacco nucleare anche quando si trova lontano da Washington. Al momento non risulta che la valigetta americana sia stata ripresa dalle telecamere a Shenzhen.