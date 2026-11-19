AGI - “Credo che finché ci saremo io e te alla guida non avremo mai problemi. Non ne avremo mai”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è rivolto al presidente cinese Xi Jinping durante il bilaterale alla Kylin Villa di Shenzhen, a margine del vertice Apec. L'incontro, preceduto da un faccia a faccia di 42 minuti tra Trump e Vladimir Putin, anticipa il primo vertice trilaterale tra i leader di Stati Uniti, Cina e Russia, presentato da Pechino come un'occasione di confronto sulla pace mondiale e sulla stabilità strategica.
Tra i temi affrontati nel bilaterale anche la guerra in Ucraina. “Vogliamo entrambi aiutare a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Credo di poter parlare a nome di tutti e due”, ha dichiarato Trump rivolgendosi al presidente cinese. Da parte sua, Xi ha sottolineato il miglioramento dei rapporti tra Washington e Pechino: “Le relazioni tra Cina e Stati Uniti sono nel complesso stabili e stanno migliorando”.
Trump a Xi: “Abbiamo costruito uno straordinario rapporto”
Il capo della Casa Bianca ha insistito sul legame personale costruito con il presidente cinese nel corso degli anni. “Dalla mia prima visita di Stato in Cina nel 2017 a questo viaggio, nove anni dopo, il presidente Xi e io abbiamo costruito uno straordinario rapporto personale. Ad alcuni dispiace sentirlo dire, ma io ne sono molto felice e altri ne sono addirittura entusiasti”. Questa amicizia, ha aggiunto, “ha giovato ai popoli di entrambi i Paesi e si è fatta sempre più stretta”.
Trump ha poi rivendicato il peso delle due maggiori economie mondiali. “Dal commercio agli investimenti, dalle questioni regionali alla pace nel mondo, gli Stati Uniti e la Cina hanno aperto la strada. E nessun altro al mondo può fare quello che possiamo fare noi”. Il presidente americano ha quindi elogiato la solidità della Cina: “Il nostro Paese è diventato molto, molto forte negli ultimi due anni. Il vostro è un Paese forte e, a mio parere, lo resterà”.
Trump e Xi sulla guerra in Ucraina
Tra i temi affrontati nel bilaterale anche la guerra in Ucraina. “Vogliamo entrambi aiutare a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Credo di poter parlare a nome di tutti e due”, ha dichiarato Trump rivolgendosi al presidente cinese. Da parte sua, Xi ha sottolineato il miglioramento dei rapporti tra Washington e Pechino: “Le relazioni tra Cina e Stati Uniti sono nel complesso stabili e stanno migliorando”.
Il commercio, l'intelligenza artificiale e lo Stretto di Hormuz
Tra le priorità del bilaterale figurano i rapporti economici tra Washington e Pechino. “Puntiamo a riequilibrare i rapporti commerciali con la Cina”, ha dichiarato Trump, che ha riferito di aver già parlato per due ore con Xi nella serata di mercoledì. Sul tavolo potrebbe esserci anche la definizione di regole comuni sull'intelligenza artificiale, in un momento in cui le relazioni tecnologiche tra i due Paesi risentono del caso di spionaggio che ha coinvolto Nvidia.
Spazio anche alla crisi in Medio Oriente e alle sue ripercussioni sui mercati energetici. “Io e Xi abbiamo sottolineato la necessità che il petrolio transiti attraverso lo Stretto di Hormuz”, ha spiegato Trump. La guerra con l'Iran ha infatti compromesso le forniture di greggio attraverso una delle principali rotte energetiche mondiali, contribuendo all'aumento dei prezzi al consumo anche negli Stati Uniti.
I timori di un accordo tra le grandi potenze
L'incontro di Shenzhen alimenta il timore che Stati Uniti, Cina e Russia possano cercare un'intesa sulle rispettive sfere di influenza, a partire dal futuro dell'Ucraina, senza un coinvolgimento diretto di Kiev e dei governi europei. Secondo alcuni osservatori, il vertice rappresenta già un successo diplomatico per Putin e Xi. “In Russia, dopo questo incontro, si dirà che il Paese appartiene al gruppo delle nazioni più importanti sulla scena mondiale e che i Paesi dell'Unione europea non ne fanno parte”, ha spiegato all'Afp l'analista politico russo Konstantin Kalachev.
Dure le critiche dell'opposizione democratica americana. Il leader dei democratici al Senato, Chuck Schumer, ha accusato Xi Jinping e Vladimir Putin di riuscire a manipolare Trump, ricorrendo all'espressione inglese “suonarlo come un violino da quattro soldi”.