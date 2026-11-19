AGI - È durato 42 minuti il faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quello russo, Vladimir Putin, a margine del vertice Apec di Shenzhen, in Cina. Il colloquio si è svolto dalle 12.15 alle 12.57 ora locale, secondo quanto riferito dal pool di giornalisti americani al seguito del capo della Casa Bianca. Trump è ora diretto alla residenza Kylin, dove sono in programma un incontro bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping e un successivo vertice trilaterale con lo stesso Xi e Putin.
“Credo che da questo incontro possano nascere molte cose meravigliose, o almeno che qui possano cominciare”, aveva detto Trump rivolgendosi a Putin all'inizio del colloquio. “Ci conosciamo da molto tempo e da molti anni abbiamo un ottimo rapporto”, aveva aggiunto, confermando che “ci sarà un secondo incontro più avanti”.
Dopo il faccia a faccia con Vladimir Putin, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice Apec di Shenzhen, in Cina. Il capo della Casa Bianca è stato accolto dal leader cinese alla Kylin Villa, dove il bilaterale ha preso il via dopo la tradizionale foto di rito. È previsto anche un successivo incontro trilaterale con Putin.
“Puntiamo a riequilibrare i rapporti commerciali con la Cina”, ha dichiarato Trump, dicendosi fiducioso sull'esito del colloquio. Il presidente americano ha inoltre riferito di aver parlato per due ore con Xi già nella serata di mercoledì. “Il mio incontro con il presidente cinese sarà fruttuoso”, ha assicurato.
Nyt, Trump valuta nuovi attacchi contro l'Iran
Intanto, secondo quanto riferito dal New York Times, Trump starebbe valutando la possibilità di lanciare nuovi attacchi su larga scala contro l'Iran, mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu continua a premere per un'offensiva immediata. Il quotidiano, citando fonti americane e israeliane, riferisce che il capo della Casa Bianca sta prendendo in considerazione gli avvertimenti di Tel Aviv, secondo cui Teheran starebbe ricostruendo rapidamente il proprio arsenale di missili e droni e accelerando i programmi per lo sviluppo di armi chimiche e biologiche.
Nessuna decisione sarebbe stata ancora presa. All'interno dell'amministrazione americana permangono profonde divergenze sia sull'attendibilità delle informazioni di intelligence israeliane sia sull'opportunità di colpire nuovamente l'Iran. A pesare sono anche le conseguenze politiche ed economiche del conflitto, che ha contribuito all'aumento dei prezzi negli Stati Uniti ed è stato uno dei temi della campagna elettorale per le elezioni di midterm, segnate dalla pesante sconfitta dei repubblicani.
Le battute di Trump prima dell'incontro con Putin
Il clima tra i due presidenti è apparso disteso sin dai primi minuti. Entrando nella sala, Trump ha scherzato indicando il presidente russo: “Chi è lui? È un mio amico”. Il capo della Casa Bianca si è poi rivolto al portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, dandogli una pacca sul braccio e dicendogli: “Stai facendo un ottimo lavoro”.
Ad affiancare Trump durante il colloquio c'erano il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario al Tesoro Scott Bessent. Della delegazione russa facevano invece parte il consigliere di Putin per la politica estera Yuri Ushakov, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il ministro delle Finanze Anton Siluanov.
Trump apre al confronto sul disarmo nucleare
Tra i possibili temi dei colloqui a margine del vertice Apec c'è quello del disarmo nucleare. In un'intervista a Fox News, trasmessa mercoledì sera, Trump aveva lasciato aperta la possibilità di affrontare la questione, pur riconoscendo le difficoltà di arrivare a una riduzione degli arsenali.
“A dire il vero, ne bastano una decina. È di questa potenza che parliamo, non ne servono 4mila”, aveva affermato il presidente americano riferendosi alle testate nucleari. “La Russia è seconda e la Cina è terza, molto distanziata”, aveva aggiunto, sostenendo che Pechino “sta costruendo armi nucleari a ritmo serrato”.
Trump aveva poi ipotizzato quale potrebbe essere la risposta cinese a una richiesta americana di interrompere lo sviluppo dell'arsenale: “Mi piacerebbe che non lo facessero, ma quando mi guardano e mi dicono: 'Va bene, lo faremo, ma tu ridurrai il tuo arsenale di 2mila testate?'”. Una prospettiva che lo stesso presidente americano considera complicata: “Per me è difficile e probabilmente lo è anche per loro”.
La valigetta nucleare di Putin
Proprio in occasione del vertice di Shenzhen, la tv di Stato russa ha diffuso un raro filmato della valigetta nucleare che accompagna Vladimir Putin. Nelle immagini, un giornalista si avvicina a un ufficiale della Marina russa e gli chiede se la valigetta che porta con sé sia quella utilizzata per autorizzare un attacco nucleare. L'ufficiale conferma. Conosciuta con il nome di “Cheget”, la valigetta fa parte del sistema di comando delle forze nucleari russe e accompagnerebbe il capo del Cremlino in tutti i suoi spostamenti.
Putin: la Russia resta aperta al mondo
Prima dell'incontro con Trump, intervenendo alla sessione plenaria del vertice Apec, Putin aveva rivendicato la tenuta dell'economia russa, sostenendo che il Pil reale del Paese sia cresciuto di oltre il 10% negli ultimi tre anni. La Russia, aveva assicurato il presidente, rimane aperta al mondo e continua a rafforzare il proprio potenziale economico.
Secondo quanto riportato dall'agenzia Tass, Putin ha inoltre espresso la disponibilità di Mosca a condividere con i partner dell'Asia-Pacifico le proprie competenze nel campo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale. La cooperazione con le economie della regione, ha spiegato, rappresenta una priorità strategica per la Russia. Il presidente ha infine invitato i Paesi dell'Apec a promuovere l'unità in un contesto di crescente frammentazione dell'economia globale.