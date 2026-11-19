AGI - Il presidente Xi Jinping parla, Donald Trump è con le palpebre abbassate. E il video, registrato durante il vertice Apec, oltre a diventare virale ha scatenato i media statunitensi: "Trump accusato di essersi addormentato nuovamente durante l'intervento di Xi", è il titolo di 'Newsweek'. Che poi aggiunge, riportando un fotogramma: "Un video sembrerebbe mostrare Donald Trump mentre si addormenta durante il vertice Apec in Cina, mentre Xi Jinping parlava di commercio globale".
EMBARRASSING on the world stage: Donald Trump falls asleep during the APEC summit in China https://t.co/yTmBWYIHxh— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 19, 2026
Trump dorme durante l'intervento di Xi? La Casa Bianca: "Falso"
Alla testata ha risposto direttamente sui social Steven Cheung, assistente del presidente e direttore della comunicazione della Casa Bianca. "Fake news! Il presidente Trump stava guardando dei documenti davanti a se' mentre chi parlava faceva le sue osservazioni - sostiene Cheung -. Si può chiaramente notare il movimento dei suoi occhi avanti e indietro. Ecco perché la gente disprezza cosi' tanto i media. Mentono continuamente".
Le critiche di Trump a Biden: "Non mi addormenterò mai davanti alle telecamere come lui"
Sempre su X, il video è stato ripubblicato e commentato dalla pagina 'Republicans against Trump', un profilo molto critico nei confronti del presidente statunitense, che ha definito la scena "Imbarazzante". E proprio per questo, è stato anche condiviso un altro video nel quale, durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2024, Trump diceva in un podcast: "Non mi vedrete mai addormentarmi di fronte a una telecamera". Il messaggio era rivolto all'allora presidente americano, Joe Biden. "Ha un'abilità particolare ad addormentarsi davanti alle telecamere. Nel giro di pochi minuti è completamente fuori gioco, e ha davanti le telecamere perché è il presidente", disse Trump in quell'occasione.