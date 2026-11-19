AGI - Avvicinava le donne per strada, le filmava a loro insaputa con gli occhiali intelligenti e pubblicava i video su TikTok, proponendosi come esperto di seduzione. Finirà a processo a Parigi un francese di 19 anni, accusato di aggressione sessuale, tentata estorsione e diffusione non autorizzata di immagini sui social network. Il procedimento, che si aprirà a maggio, è uno dei primi in Francia legati all'utilizzo illecito degli smart glasses, dispositivi la cui crescente diffusione solleva interrogativi sulla tutela della privacy.
Il giovane, fermato lunedì scorso, era finito nel mirino degli investigatori già a giugno, dopo la denuncia di una donna che aveva avvicinato per strada, corteggiandola in maniera molto insistente. La vittima si era successivamente riconosciuta in un video pubblicato su TikTok dal sedicente esperto di seduzione, che si faceva anche pagare per i suoi consigli.
Analizzando il suo profilo social, gli investigatori hanno individuato numerosi filmati di incontri con giovani donne, realizzati utilizzando occhiali dotati di videocamera. Durante una perquisizione nell'abitazione del 19enne, la polizia ha sequestrato il suo telefono cellulare, un paio di occhiali Meta e altri esemplari sui quali era stata oscurata la spia luminosa che segnala l'attivazione della registrazione.
La richiesta di 100 euro per cancellare un video
Tra gli episodi contestati al giovane figura la richiesta di 100 euro a una donna in cambio della rimozione di un filmato registrato senza il suo consenso. Il diciannovenne dovrà inoltre rispondere di aggressione sessuale per aver costretto un'altra donna a subire un bacio.
Già a settembre la procura di Parigi aveva annunciato l'apertura di diverse indagini a seguito delle denunce presentate da donne filmate per strada a loro insaputa attraverso gli occhiali intelligenti. Per una delle ipotesi di reato contestate nell'ambito di queste inchieste, la diffusione online non autorizzata di determinati contenuti che riproducono l'immagine o la voce altrui, la legislazione francese prevede pene fino a due anni di carcere e 45mila euro di multa.
Le donne filmate per strada con gli smart glasses
Il caso si inserisce in un fenomeno sul quale le associazioni francesi che si occupano di violenza digitale hanno richiamato l'attenzione delle autorità. L'8 settembre scorso e-Enfance, che gestisce il numero nazionale 3018 per le vittime di violenze online, aveva denunciato la crescente diffusione di video umilianti realizzati attraverso occhiali muniti di videocamera.
In alcuni dei casi segnalati all'associazione, i contenuti vengono pubblicati sui social per mettere in imbarazzo le persone riprese, esponendole a insulti e molestie. La procura di Parigi ha aperto anche indagini per aggressione sessuale nei casi in cui gli approcci filmati erano accompagnati da gesti di natura sessuale non consensuali.
L'allarme del Garante francese della privacy
Lo scorso maggio la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), l'autorità francese per la protezione dei dati personali, aveva pubblicato un documento sui rischi legati alla diffusione degli smart glasses, annunciando un piano d'azione specifico.
A differenza di uno smartphone, che deve essere estratto e orientato verso il soggetto da riprendere, gli occhiali intelligenti consentono di registrare ciò che rientra nel campo visivo di chi li indossa. Le montature sono inoltre sempre più difficili da distinguere da quelle tradizionali. Anche i sistemi di segnalazione, come le spie luminose, non garantiscono che le persone circostanti si accorgano di essere filmate. La Cnil raccomanda agli utenti di informare le persone presenti quando utilizzano questi dispositivi, disattivare le funzioni di registrazione quando non sono necessarie e ottenere il consenso degli interessati prima di pubblicare foto o video sui social.