AGI - “Pronto a un ritorno al fronte” per combattere contro la Russia. Il principe Harry non ha dubbi e si mette e disposizione delle forze armate britanniche (lasciate nel 2015 dopo 10 anni di servizio) per sostenere Kiev. "Se c'è la necessità sono disposto ad arruolarmi di nuovo"
"Credo che il mondo intero abbia molto da imparare dall'Ucraina", sostiene il duca di Sussex in un'intervista al quotidiano inglese “The Telegraph” trasmessa oggi ma rilasciata ‘sul campo’, lo scorso fine settimana durante la visita a sorpresa a Leopoli.
"Se mi venisse chiesto di arruolarmi di nuovo, qualora ce ne fosse bisogno, sarei pronto al 100 per cento a servire il mio Paese, al fianco dei miei commilitoni veterani e del personale in servizio".
Harry a sorpresa in Ucraina
Harry, ex ufficiale dell'esercito britannico e figlio minore di re Carlo, ha visitato l’Ucraina per la quarta volta dall'inizio dell'invasione russa nel 2022, per incontrare veterani feriti e operatori sanitari. Il principe è inoltre il fondatore degli “Invictus Games”, competizione dedicata ai feriti di guerra. Durante la sua ultima ‘missione’ in Ucraina, il principe ha incontrato pure alcuni atleti che sperano di rappresentare l'Ucraina ai giochi del prossimo anno, che si terranno a Birmingham.
EXCLUSIVE: Prince Harry has told The Telegraph he is ready to serve in the Armed Forces again, warning that the threat from Russia means “we should all be nervous”. The Duke of Sussex spoke exclusively to the Ukraine: The Latest podcast during an unannounced visit to Lviv – his first major interview with a UK media organisation since his return to Britain. Read the Duke of Sussex's interview with @DomNicholls: https://t.co/d7DSM1xx8g— The Telegraph (@Telegraph) November 18, 2026
"Non ci piovono addosso droni ma siamo in guerra"
“Il fatto che non ci siano droni, proiettili o razzi che ci piovono addosso non significa che non siamo in guerra”, ha detto Harry nel podcast “Ukraine: The Latest” del quotidiano britannico. “Sono fermamente convinto che l'Europa presenti un fronte unito, e sarebbe fantastico poter contare anche su un maggiore sostegno da parte degli Stati Uniti”, ha aggiunto. Da Leopoli aveva ‘motivato’ soldati feriti e medici: “Vincerete la guerra”.
"L'Ucraina sta vincendo"
Poi nella sua intervista a “The Telegraph” ha insistito: l'Ucraina sta vincendo. Non esiste alcuno scenario in cui la Russia può fare progressi”. Harry, 42 anni, ha confessato lo choc provato durante la sua missione in Afghanistan (nel 2014) quando era ufficiale nell’esercito britannico. Non si cancellano i morti e i feriti.
All'inizio di quest'anno, Harry, sua moglie Meghan e i due figli sono tornati nel Regno Unito dalla California. Sullo sfondo (e a volte in primo piano) rimane la frattura ancora aperta con la famiglia reale e con suo fratello, il principe William, erede al trono.
Tuttavia, dopo il loro inaspettato rientro, i Sussex sono tornati a essere figure di spicco nella vita pubblica in Gran Bretagna partecipando a diversi impegni. La scorsa settimana, ad esempio, hanno visitato il Parlamento europeo in occasione di un evento dedicato ai pericoli che i minori corrono online.