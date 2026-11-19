AGI - Il presidente russo Vladimir Putin non ha digerito l'attacco ucraino contro il ponte di Crimea: "Risponderemo agli attacchi. Le nostre azioni di rappresaglia saranno molto più dolorose", ha dichiarato a Shenzhen, dopo il trilaterale con Donald Trump e Xi Jinping.
Il ponte di Crimea e la posizione di Mosca
Putin ha riferito che la parte ferroviaria del ponte è già stata ripristinata. Ha definito il ponte "un'infrastruttura destinata esclusivamente a scopi pacifici" e ha sostenuto che la Russia non lo usa per trasportare materiale militare. Ha aggiunto che Mosca non vi ha trasportato prodotti petroliferi.
Stop ai negoziati dopo gli attacchi
"Ho discusso con il Consiglio di sicurezza russo di un possibile cessate il fuoco in alcune zone, ma dopo gli attacchi al ponte di Crimea non ci saranno negoziati", ha poi annunciato il leader del Cremlino.
La posizione del Cremlino sulla guerra in Ucraina
Per Putin, "la Russia non ha iniziato la guerra in Ucraina, ma sta cercando di porvi fine. Gli abitanti del Donbass hanno dichiarato la propria indipendenza dall'Ucraina in piena conformità con l'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite". Secondo il capo del Cremlino, "l'Ucraina ha iniziato la guerra con gli attacchi nel sud-est".
Apertura al dialogo sui termini di un accordo
"Siamo pronti a discuterne con i nostri partner nell'ambito dei colloqui in corso - ha poi affermato Putin -. L'Ucraina e l'Europa non sono ancora pronte a scendere a compromessi per risolvere il conflitto".
"La sicurezza dell'Ucraina deve essere integrata nel più ampio quadro della sicurezza europea" ma la Russia "non vuole la guerra con l'Europa". Mosca, ha ribadito Putin, cercherà compromessi per costruire una nuova architettura di sicurezza europea e ritiene possibile trovarli. "Non vedo ostacoli insormontabili" alla costruzione di una nuova architettura di sicurezza europea.