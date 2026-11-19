AGI - Trentotto ettari di verde, ville indipendenti, giardini curati e un lago, lontano dai grattacieli di una delle più grandi metropoli tecnologiche della Cina. È la Kylin Villa, il resort a cinque stelle scelto da Pechino per ospitare il primo vertice trilaterale tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, a margine dell'Apec di Shenzhen. Il complesso, di proprietà statale, sorge nel distretto di Nanshan, ai piedi del monte Qilin, sulle rive del lago Xili.
Inaugurata nel 1997, la struttura è stata concepita per accogliere personalità politiche cinesi e delegazioni straniere, sul modello della celebre residenza di Stato Diaoyutai di Pechino. Si estende su una superficie di circa 380mila metri quadrati, di cui 15mila occupati da zone umide naturali. Gli edifici sono distribuiti in un'ampia area boschiva, una disposizione che garantisce riservatezza agli ospiti e facilita il lavoro degli apparati di sicurezza. Quando non è impegnato in appuntamenti istituzionali, il resort è aperto anche ai normali clienti. Dispone di ristoranti di cucina cinese e occidentale, piscina, palestra, sale per ricevimenti e suite di 90 metri quadrati. Stando alle tariffe riportate dalla stampa internazionale, una camera può costare a partire da circa 180 euro a notte.
This is Shenzhen's Kylin Villa. In just a few days, this place will become as world-famous as Mar-a-Lago — the leaders of China, the United States, and Russia will gather here for a historic summit. https://t.co/wXcIu38PWZ— ZHOU_ZHOU (@xinhua_zhouzhou) November 16, 2026
La Kylin Villa ha già ospitato diversi appuntamenti delicati della diplomazia cinese. Nel gennaio del 2006 vi soggiornò il leader nordcoreano Kim Jong-il, padre dell'attuale presidente Kim Jong-un, durante una visita riservata a Shenzhen che comprendeva tappe presso la sede del colosso tecnologico Huawei e il porto di Yantian. Nel maggio del 2008, dopo le proteste in Tibet, il complesso fu scelto per ospitare i colloqui a porte chiuse tra le autorità cinesi e gli emissari del Dalai Lama.
La storia dell'edificio è legata a una delle date più importanti della Cina contemporanea: il primo luglio 1997, quando Hong Kong tornò sotto la sovranità cinese dopo oltre 150 anni di dominio britannico. Il complesso fu costruito tra il 1996 e il 1997 proprio per accogliere i vertici politici di Pechino in occasione della cerimonia. Tra gli ospiti attesi all'epoca figuravano il presidente Jiang Zemin e il primo ministro Li Peng. Il South China Morning Post raccontava già nel giugno del 1997 dei controlli di sicurezza nelle suite presidenziali e ministeriali della struttura.
Il legame con la famiglia di Xi Jinping
Il luogo ha anche un significato personale per il presidente cinese. Nei giardini del complesso era solito passeggiare suo padre, Xi Zhongxun, tra i protagonisti della stagione di riforme economiche avviata da Deng Xiaoping alla fine degli anni Settanta. Fu proprio Xi Zhongxun a contribuire alla nascita della zona economica speciale di Shenzhen, istituita nel 1980 e destinata a trasformare radicalmente la città. Il nome della residenza deriva dal Qilin, una creatura della mitologia cinese associata alla prosperità e al buon governo, spesso descritta come una sorta di unicorno orientale.
Il nome della residenza richiama il Qilin, una creatura della mitologia cinese rappresentata generalmente con il corpo ricoperto di squame, caratteristiche di diversi animali e una o più corna. Spesso accostato all'unicorno occidentale, nella tradizione cinese è associato alla prosperità, alla pace e all'avvento di un governante saggio.
Perché Pechino ha scelto la Kylin Villa
La residenza si trova lontano dalla sede principale dei lavori dell'Apec e relativamente vicino all'aeroporto internazionale di Shenzhen. La sua posizione appartata permette di controllare più facilmente gli accessi e gli spostamenti delle delegazioni. Nei giorni precedenti il vertice, le autorità hanno rafforzato le misure di sicurezza e limitato l'accesso alla struttura.
Secondo gli esperti di diplomazia interpellati dalla Bbc, la scelta di un luogo meno formale rispetto alle grandi sedi istituzionali di Pechino risponde anche alla volontà cinese di mantenere l'Apec al centro dell'attenzione, senza che l'incontro tra le tre potenze finisca per oscurare i lavori del forum.