AGI - Il principe Harry critica la politica del governo statunitense nei confronti dell'Ucraina. In un'intervista al 'Daily Telegraph' diffusa ieri sera, il duca di Sussex ha detto di ritenere che vi sia una "netta separazione" tra la posizione dell'amministrazione Trump e quella del popolo americano.
Harry, reduce dell'esercito britannico rientrato in patria la scorsa estate dopo sei anni trascorsi in California, ha inoltre dichiarato di essere pronto a tornare in servizio, qualora venisse chiamato a farlo per l'esercito britannico.
La visita in Ucraina
L'intervista è stata rilasciata durante la visita in Ucraina lo scorso fine settimana, la quarta, per Harry, dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala. Il quotidiano ha pubblicato un articolo sull'intervista e ne diffonderà la versione integrale in un podcast.
"Credo che vi sia una netta separazione tra il sentimento della società americana riguardo al sostegno all'Ucraina - che ritengo sia, e sia sempre stato, estremamente elevato - e la posizione di un determinato gruppo, o in questo caso di un'amministrazione, che forse la pensava in modo diverso", ha affermato.
Gli Invictus Games e il sostegno ai reduci
Il principe si è recato in Ucraina lo scorso fine settimana per incontrare gli atleti che si stanno preparando a partecipare agli 'Invictus Games' del 2027, la competizione di stampo paralimpico da lui fondata per offrire sostegno ai reduci feriti.
L'edizione del prossimo anno si terrà a Birmingham, in Inghilterra. Il principe non è un membro attivo della famiglia reale e si è recato in Ucraina in veste di privato cittadino.
L'appello a rafforzare il sostegno a Kiev
Secondo Harry, è giunto il momento che la Gran Bretagna e i suoi alleati raddoppino il sostegno all'Ucraina per garantirne la vittoria sulla Russia, proprio mentre Mosca tenta di alimentare divisioni all'interno della società europea.
"Il fatto che non ci siano droni, proiettili o razzi che ci piovono addosso non significa che non siamo in guerra. Ho la sensazione che siamo in guerra da dieci anni a questa parte", ha sostenuto, parlando dei cosiddetti attacchi ibridi.
Pronto a tornare in servizio
Harry, che nel corso della sua carriera militare è stato inviato due volte in Afghanistan, ha affermato che i reduci dovrebbero essere pronti a servire ancora. "Se ce ne fosse bisogno, sarei assolutamente pronto a servire il mio Paese, al fianco dei miei commilitoni reduci e del personale in servizio", ha dichiarato.