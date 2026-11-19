AGI - È iniziato a Shenzhen, in Cina, il faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quello russo, Vladimir Putin, a margine del vertice Apec. Secondo quanto riferito dal pool di giornalisti americani al seguito del capo della Casa Bianca, si tratterà di un breve colloquio, al quale dovrebbe seguirne un altro nel corso della giornata.
“Credo che da questo incontro possano nascere molte cose meravigliose, o almeno che qui possano cominciare”, ha detto Trump rivolgendosi a Putin. “Ci conosciamo da molto tempo e da molti anni abbiamo un ottimo rapporto”, ha aggiunto, confermando che “ci sarà un secondo incontro più avanti”.
Le battute di Trump prima dell'incontro
Il clima tra i due presidenti è apparso disteso sin dai primi minuti. Entrando nella sala, Trump ha scherzato indicando il presidente russo: “Chi è lui? È un mio amico”. Il capo della Casa Bianca si è poi rivolto al portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, dandogli una pacca sul braccio e dicendogli: “Stai facendo un ottimo lavoro”.
Ad affiancare Trump nei colloqui ci sono il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario al Tesoro Scott Bessent. Della delegazione russa fanno invece parte il consigliere di Putin per la politica estera Yuri Ushakov, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il ministro delle Finanze Anton Siluanov.
JUST NOW: President Donald J. Trump and Russian President Vladimir Putin meet in China. “We've known each other for a long time, and I think a lot of wonderful things can come out of this — or at least start.” https://t.co/PqaoFaSa1C— The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026
Trump apre al confronto sul disarmo nucleare
Tra i possibili temi dei colloqui a margine del vertice Apec c'è quello del disarmo nucleare. In un'intervista a Fox News, trasmessa mercoledì sera, Trump ha lasciato aperta la possibilità di affrontare la questione, pur riconoscendo le difficoltà di arrivare a una riduzione degli arsenali.
“A dire il vero, ne bastano una decina. È di questa potenza che parliamo, non ne servono 4mila”, ha affermato il presidente americano riferendosi alle testate nucleari. “La Russia è seconda e la Cina è terza, molto distanziata”, ha aggiunto, sostenendo che Pechino “sta costruendo armi nucleari a ritmo serrato”.
Trump ha poi ipotizzato quale potrebbe essere la risposta cinese a una richiesta americana di interrompere lo sviluppo dell'arsenale: “Mi piacerebbe che non lo facessero, ma quando mi guardano e mi dicono: 'Va bene, lo faremo, ma tu ridurrai il tuo arsenale di 2mila testate?'”. Una prospettiva che lo stesso presidente americano considera complicata: “Per me è difficile e probabilmente lo è anche per loro”.
La valigetta nucleare di Putin
In occasione del vertice Apec di Shenzhen, la tv di Stato russa ha diffuso un raro filmato della valigetta nucleare che accompagna Vladimir Putin. Nelle immagini, un giornalista si avvicina a un ufficiale della Marina russa e gli chiede se la valigetta che porta con sé sia quella utilizzata per autorizzare un attacco nucleare. L'ufficiale conferma. Conosciuta con il nome di “Cheget”, la valigetta fa parte del sistema di comando delle forze nucleari russe e accompagnerebbe il capo del Cremlino in tutti i suoi spostamenti.
Putin: la Russia resta aperta al mondo
Intervenendo alla sessione plenaria del vertice Apec, Putin aveva in precedenza rivendicato la tenuta dell'economia russa, sostenendo che il Pil reale del Paese sia cresciuto di oltre il 10% negli ultimi tre anni. La Russia, ha assicurato il presidente, rimane aperta al mondo e continua a rafforzare il proprio potenziale economico.
Secondo quanto riportato dall'agenzia Tass, Putin ha inoltre espresso la disponibilità di Mosca a condividere con i partner dell'Asia-Pacifico le proprie competenze nel campo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale. La cooperazione con le economie della regione, ha spiegato, rappresenta una priorità strategica per la Russia. Il presidente ha infine invitato i Paesi dell'Apec a promuovere l'unità in un contesto di crescente frammentazione dell'economia globale.