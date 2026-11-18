AGI - Tre leader, tre potenze nucleari e tre agende molto diverse. Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping si incontreranno giovedì 19 novembre a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice Apec, per un trilaterale senza precedenti. L'appuntamento, già definito storico dai media russi, alimenta i timori in Europa, Ucraina e Taiwan sulla possibilità che vengano raggiunte intese senza il loro coinvolgimento. L'incontro evoca il precedente della conferenza di Yalta del febbraio 1945, quando Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill e Iosif Stalin discussero il futuro assetto dell'Europa a pochi mesi dalla fine della Seconda guerra mondiale.
Secondo gli analisti, è improbabile che il vertice di Shenzhen porti a svolte decisive su questioni come la guerra in Ucraina, il disarmo nucleare o l'intelligenza artificiale. Il fatto stesso che i presidenti di Stati Uniti, Russia e Cina si riuniscano attorno allo stesso tavolo rappresenta tuttavia un evento diplomatico di rilievo. Ciascuno dei tre leader arriva all'appuntamento con obiettivi differenti.
Putin, il ritorno sulla scena internazionale e la guerra in Ucraina
Per il presidente russo il vertice rappresenta soprattutto un successo sul piano diplomatico e un'opportunità per ribadire a Trump le condizioni di Mosca per porre fine alla guerra in Ucraina. Sulla carta, Putin si presenta all'incontro come il partner più debole, alla guida di un Paese con una popolazione e un'economia di gran lunga inferiori a quelle di Stati Uniti e Cina. Eppure, nonostante i tentativi di Pechino di tenere la questione ai margini dell'agenda, la guerra scatenata dall'invasione russa sarà uno dei principali argomenti di discussione.
Putin avrà la possibilità di esporre direttamente le proprie condizioni per la fine del conflitto, senza che al tavolo siedano né l'Ucraina né i suoi principali alleati europei. “Vuole che siano Russia, Stati Uniti e Cina a decidere il destino geopolitico di tutti gli altri. Ma, in ultima analisi, è impossibile definire i pilastri della sicurezza europea senza gli europei”, ha osservato Fredrik Wesslau, ricercatore senior presso l'European Council on Foreign Relations. Altrettanto importante per il Cremlino sarà l'immagine dei tre presidenti riuniti a Shenzhen, destinata a essere ampiamente rilanciata dai media statali russi. Putin ha sempre rivendicato per Mosca lo status di grande potenza mondiale, anche dopo il crollo dell'Unione Sovietica.
Trump, il disarmo nucleare, l'Iran e la sconfitta alle Midterm
La Casa Bianca ha presentato il trilaterale come un'occasione per promuovere il controllo degli armamenti nucleari e discutere possibili soluzioni alle guerre in Iran e Ucraina. Per Trump, tuttavia, l'appuntamento ha anche una rilevanza politica interna. A 80 anni, il presidente americano si prepara ad affrontare gli ultimi due anni del suo mandato da “anatra zoppa”, dopo la pesante sconfitta subita dal Partito repubblicano nelle elezioni di metà mandato di inizio novembre.
Gli oppositori gli rimproverano inoltre di non aver ottenuto risultati tangibili nella costosa guerra contro l'Iran, nonostante il presidente continui a sostenere che la Repubblica islamica “si trovi in una situazione molto favorevole per noi”. Un primo successo diplomatico per Trump è arrivato con la decisione di Xi Jinping di accoglierlo personalmente al suo arrivo a Shenzhen, un gesto insolito da parte del presidente cinese.
“Solitamente, dopo un esito negativo alle elezioni di metà mandato, è così che i presidenti cercano di ripartire, ricordando agli altri leader che mantengono il controllo sulla politica estera”, ha spiegato Edgard Kagan, consulente senior presso il Center for Strategic and International Studies.
Più difficile appare un'apertura americana sul fronte tecnologico. Secondo gli analisti, è improbabile che Trump proponga un allentamento delle restrizioni all'esportazione verso la Cina di tecnologie legate all'intelligenza artificiale. Il vertice arriva peraltro a pochi giorni dalle dimissioni dell'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, coinvolto in una vicenda che lo vedrebbe legato a una presunta agente cinese.
Xi Jinping, il ruolo della Cina e la questione di Taiwan
Per il padrone di casa, Xi Jinping, il trilaterale è un'occasione per consolidare il ruolo della Cina nella diplomazia internazionale e ribadire la posizione di Pechino su Taiwan. Il presidente cinese punta a presentare il proprio Paese come una potenza sullo stesso piano degli Stati Uniti, senza però caricare l'incontro di aspettative eccessive.
Sulla guerra in Ucraina, Pechino ha mantenuto una posizione prudente, dichiarandosi ufficialmente neutrale e respingendo le accuse di fornire sostegno a Mosca, anche attraverso l'esportazione di tecnologie a duplice uso, civile e militare. “Xi non vuole che la Russia perda, poiché ciò rappresenterebbe una vittoria complessiva per l'Occidente”, ha osservato Wesslau.
La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha definito il vertice un evento di “portata storica”, durante il quale i tre leader avranno modo di condurre uno “scambio di opinioni approfondito sulla salvaguardia della pace mondiale e sul mantenimento della stabilità strategica nelle relazioni tra le grandi potenze”.
Le divergenze riguardano anche il disarmo nucleare, uno dei dossier prioritari per Washington. Secondo Tong Zhao, ricercatore senior presso il Carnegie Endowment for International Peace, la Cina preferisce affrontare la questione attraverso colloqui bilaterali con gli Stati Uniti, piuttosto che nell'ambito di un negoziato trilaterale che coinvolga anche la Russia.