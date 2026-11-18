AGI - Vietare l'uso delle uniformi scolastiche nei video pornografici per contrastare la sessualizzazione dell'infanzia. È la proposta avanzata da quattro studentesse di una scuola pubblica britannica nella regione di Oxford, che hanno lanciato una petizione sulla piattaforma Change.org, raccogliendo circa 70 mila firme. L'iniziativa ha aperto un dibattito nel Regno Unito sui limiti della legislazione in materia di pornografia e sul confine tra tutela dei minori e libertà individuale.
Le quattro ragazze frequentano la Cooper School e fanno parte di un gruppo di lettura chiamato “Little Feminist”. Nella petizione chiedono al primo ministro Andy Burnham di vietare contenuti che definiscono “ripugnanti, chiaramente concepiti per simulare una bambina”.
La zona grigia della legislazione britannica
Secondo le promotrici dell'iniziativa, la normativa britannica già vieta determinate rappresentazioni pornografiche di minori o di persone che sembrano tali. L'utilizzo di uniformi scolastiche da parte di interpreti adulti creerebbe però una “zona grigia”, contribuendo a banalizzare la sessualizzazione dell'infanzia. Le studentesse chiedono quindi un intervento legislativo specifico che tenga conto non soltanto dell'età degli interpreti, ma anche del modo in cui vengono rappresentati.
Nonostante il sostegno raccolto dalla petizione, il governo britannico ha espresso perplessità sulla possibilità di introdurre un simile divieto. Alex Davies-Jones, sottosegretaria responsabile del contrasto alla violenza sessuale contro donne e ragazze, ha definito “molto problematica” la sessualizzazione delle studentesse, un fenomeno a suo giudizio ampiamente radicato nella cultura popolare. In un'intervista al Times, l'esponente laburista ha tuttavia spiegato di non ritenere che la soluzione debba necessariamente passare attraverso il codice penale. Il problema, secondo Davies-Jones, dovrebbe essere affrontato innanzitutto sul piano culturale e sociale.
La sottosegretaria ha ricordato come l'immagine della studentessa in uniforme sia stata utilizzata con connotazioni sessuali anche nell'industria musicale. Tra gli esempi citati figura Britney Spears, che nel 1998 apparve in uniforme scolastica nel videoclip di ...Baby One More Time. “Non sono qui, né lo è questo governo, per stabilire come debba essere la vita sessuale delle persone”, ha dichiarato Davies-Jones, sottolineando l'importanza del consenso tra adulti.
Le difficoltà di introdurre un divieto contro il porno
Perplessità sono state espresse anche da Clare McGlynn, docente dell'Università di Durham che ha contribuito alla formulazione di alcune delle recenti norme britanniche in materia di pornografia. Secondo la studiosa, introdurre un divieto specifico per determinate immagini pornografiche solleverebbe questioni giuridiche complesse, considerando che nella vita privata l'utilizzo di uniformi scolastiche durante rapporti consensuali tra adulti è perfettamente legale.