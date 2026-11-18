AGI - Papa Leone XIV ha notato questa mattina un piccolo Papa, con tanto di mini tiara, durante l'Udienza generale in piazza San Pietro. Il bambino, vestito con gli abiti pontifici, ha incontrato il Pontefice tra i fedeli presenti all'appuntamento del mercoledì, regalando un momento di tenerezza e simpatia, mentre Prevost compiva il suo giro in jeep scoperta tra i fedeli.
Non si tratta, tuttavia, di una novità nelle udienze papali. Da anni, infatti, è diventata una presenza ricorrente quella dei bambini che si presentano agli incontri con il Papa indossando una veste bianca e, anche altre volte, una riproduzione della tiara.
Una tradizione nata con Benedetto XVI
Una tradizione spontanea nata sotto Benedetto XVI e continuata con Francesco che accompagna quasi ogni mercoledì gli appuntamenti pubblici del Pontefice.
Papa Leone XIV e i piccoli imitatori in Argentina
E che si è ripetuta anche durante il recente viaggio apostolico di Leone XIV in Argentina. Anche in quell'occasione non erano mancati piccoli imitatori del Papa, a testimonianza dell'affetto e della familiarità con cui i più piccoli vivono l'incontro con il successore di Pietro. Oggi, dunque, un nuovo mini-Leone XIV, riconoscibile proprio per la piccola tiara, ha rinnovato una scena ormai familiare nelle udienze pontificie.