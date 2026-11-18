AGI - La Norvegia vuole portare gli allevamenti di salmoni in mare aperto per ridurre l'impatto ambientale di un'industria oggi concentrata lungo le coste e nei fiordi. Il governo di Oslo ha proposto di assegnare attraverso procedure competitive tre aree del Mare del Nord e del Mare di Norvegia, con una superficie compresa tra 364 e 2.437 chilometri quadrati, destinate allo sviluppo dell'acquacoltura offshore.
La proposta è stata sottoposta a una consultazione con le parti interessate, che si concluderà il 17 febbraio 2027. “L'acquacoltura in mare aperto potrebbe diventare un'attività in grado di contribuire in modo significativo alla creazione di valore lungo le nostre coste nei prossimi anni”, ha dichiarato il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre.
Norway salmon farming moves to cleaner waters: indoors https://t.co/TI1CWmw7vu https://t.co/nRDR7PgKEA— AFP News Agency (@AFP) June 30, 2021
L'impatto ambientale degli allevamenti di salmoni
L'allevamento del salmone, uno dei prodotti simbolo della Norvegia, avviene oggi prevalentemente in gabbie aperte lungo il litorale e all'interno dei fiordi. L'espansione del settore si scontra tuttavia con una serie di problemi ambientali ed ecologici. Tra le principali criticità figura la proliferazione dei pidocchi di mare, parassiti che indeboliscono i salmoni selvatici e possono risultare letali per gli esemplari più giovani. A rappresentare una minaccia per le popolazioni selvatiche è anche la fuga di pesci dagli allevamenti.
Le gabbie aperte rilasciano direttamente nell'ambiente marino escrementi, residui di mangime e sostanze nutritive, oltre ad alcuni composti utilizzati nei trattamenti sanitari o sulle strutture. Questi scarichi possono compromettere gli ecosistemi dei fondali e favorire localmente fenomeni di eutrofizzazione, ossia un eccessivo arricchimento delle acque di sostanze nutritive che può provocare una riduzione dei livelli di ossigeno.
“Ci troviamo di fronte a diverse sfide importanti, in particolare per quanto riguarda il benessere degli animali”, ha riconosciuto Støre ai microfoni dell'emittente pubblica NRK.
Perché spostare gli allevamenti in mare aperto
Allontanare gli impianti dalle coste potrebbe attenuare alcuni di questi problemi. Uno studio pubblicato a ottobre dall'Istituto norvegese di ricerca marina ha rilevato che la pressione dei pidocchi di mare diminuisce sensibilmente man mano che aumenta la distanza degli allevamenti dal litorale. La minore esposizione ai parassiti potrebbe contribuire a proteggere le popolazioni di salmoni selvatici che migrano in prossimità degli impianti costieri.
Il passaggio all'acquacoltura offshore comporta però anche difficoltà tecniche ed economiche. La maggiore distanza dalla terraferma e le condizioni meteorologiche più severe rendono infatti più complessa e costosa la gestione degli allevamenti rispetto a quelli ospitati nelle acque relativamente riparate dei fiordi.
Un settore strategico per la Norvegia
La posta in gioco è considerevole per l'economia del Paese. I prodotti ittici rappresentano, dopo gli idrocarburi, la seconda voce delle esportazioni norvegesi. Nel 2025 il valore delle esportazioni del settore ha raggiunto la cifra record di 181,5 miliardi di corone norvegesi, pari a quasi 17 miliardi di euro. Di questi, 133,4 miliardi di corone provenivano dalla sola acquacoltura.
Lo sviluppo degli allevamenti in mare aperto potrebbe quindi offrire nuove possibilità di crescita a un'industria strategica per la Norvegia, la cui espansione è sempre più condizionata dalla necessità di tutelare gli ecosistemi marini.