AGI - La ben nota passione di Donald Trump per il fast food è stata soddisfatta prima della sua partenza da Manila.
Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha raccontato di aver organizzato una consegna a tarda notte del cibo da asporto più famoso del Paese: Jollibee.
Lo spuntino di mezzanotte per Trump
"Ho pensato che un assaggio di Manila potesse essere gradito. Quindi ieri sera ho chiesto al mio staff di far recapitare del Jollibee come spuntino di mezzanotte per voi e la vostra delegazione", ha detto il presidente filippino.
Fried chicken is on the diplomatic menu! Philippine President Ferdinand Marcos Jr. tells President Trump he ordered Jollibee for the U.S. delegation, giving them a taste of one of the Philippines’ most beloved fast-food chains. The lighthearted exchange comes as the two leaders meet in Manila for major economic and defense discussions. Download the Fox News app for more: https://t.co/a1AU3sZVUg— Fox News (@FoxNews) November 18, 2026
Lo spuntino, ha osservato Marcos, avrebbe fornito "energia extra" per un viaggio diplomatico in Asia che era tutt'altro che concluso.
Il pollo fritto di Jollibee conquista anche Albanese
Sebbene non fosse immediatamente chiaro se Trump abbia effettivamente assaggiato il piatto forte della catena, conosciuto come "Chickenjoy", o gli spaghetti dolci tipicamente filippini che vengono serviti come contorno, almeno un altro leader lo ha sicuramente fatto: domenica, la catena ha pubblicato una foto del primo ministro australiano Anthony Albanese, che mostrava sorridente una coscia di pollo fritta, per poi assaggiare il pollo contenuto in un secchiello davanti a sé, durante un evento per annunciare l'apertura di 35 nuovi punti vendita in Australia nei prossimi cinque anni.