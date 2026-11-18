AGI - Nel Canton Ticino, gli echi di chi ha fatto festa dopo la vittoria dei democratici alle elezioni Usa di midterm non si sentono più: il mondo, alla vigilia dello storico vertice trilaterale dei leader di Cina, Russia e Stati Uniti, resta un posto instabile e attaccato da autocrazie spregiudicate, digitalizzate e con evidenti appetiti espansionistici.
Un mondo più insicuro per via dei conflitti tuttora in corso, e per le nuove incognite poste dalle minacce cyber e dall’Intelligenza artificiale, che si sta rapidamente affermando nei settori più disparati di attività. Questa l’allarmante istantanea scattata al Lugano Global Forum, dopo due giorni di confronti serrati, ai massimi livelli, tra politici ed esponenti del mondo accademico, finanziario ed imprenditoriale.
Nell’anno delle scadenze elettorali in paesi europei chiave come Spagna, Francia, Italia e Polonia, il Vecchio Continente, vittima delle divisioni interne e della scarsa consapevolezza della propria storia e del proprio valore, si conferma l’anello debole dell’architettura globale che si sta delineando, avvertono gli esperti.
Sono due ex Commissari Ue di peso come Paolo Gentiloni e Thierry Breton, l’artefice della prima legislazione per il mercato unico digitale, a chiedere all’Europa di rialzare la testa. “Il ritorno a politiche basate su interessi nazionali non servirà a vincere le sfide di oggi” che, al contrario - ha rilevato l’ex premier italiano – “potrebbero diventare opportunità di rafforzamento tornando a investire su democrazia, cittadini e sul proseguimento dell'integrazione”. Anche Breton ha spronato l’Europa ad investire e credere nella bontà delle sue regole, della trasparenza e del rispetto dei principi democratici, “i pilastri che reggono anche lo spazio digitale comune europeo”, ha sottolineato.
La sfida della regolamentazione digitale
Parlando di sfide sulle big tech, l’anti-Musk di Francia e padre del Digital Services Act Ue ha ammonito, in netto contrasto con Jay Obernolte, deputato e presidente della task force Usa per l’IA, che “a volte la regulation crea valore e a volte la non-regulation lo distrugge”, come dimostra, a suo avviso, il caso Nvidia.
Le preoccupazioni sul fronte americano
Se Bruxelles fatica a far sentire la propria voce sui grandi dossier internazionali, l’analisi consegnata al Forum svizzero dalle storiche firme del Financial Times e dell’Economist - Lionel Barber e Bill Emmott – e da EJ Dionne, editorialista del Washington Post, lascia pochi dubbi sulla situazione americana dove il congresso, oggi a maggioranza dem, a loro avviso, dovrà cercare nei prossimi due anni di contenere un presidente, Trump, che resta aggressivo, imprevedibile e fonte potenziale di instabilità globale. È l’“antipasto” della notizia, serpeggiata in sala di lì a poco, del mega leak di Deutsche Bank i cui documenti interni proverebbero che le società del Tycoon hanno effettivamente ricevuto denaro da fonti opache e riconducibili a businessmen russi.
Verso la trilaterale di Shenzhen
Dall’Occidente, passando per il Golfo per arrivare alla Cina, dove si sta per svolgere – è quello che molti temono – una nuova Yalta. Scenario in parte confermato da Zichen Wang, analista del Center for China and Globalisation, conosciuto think tank con base a Pechino. Alla trilaterale di Shenzhen, è la sua previsione, “è escluso un pressing di Xi Jinping su Mosca per mettere fine alla guerra in Ucraina”. Mentre su Taiwan – ha assicurato – “Pechino non farà passi indietro perché convinta della necessità di riunificarsi con un’isola che gli appartiene per ragioni storiche e giuridiche”.
Le opportunità per l’Unione europea
Nella seconda edizione del Forum, diretto dal giornalista americano Alan Friedman e dedicata alle sfide sul piano geopolitico, geoeconomico e dell’Ia di un mondo in grande subbuglio, c’è stato anche spazio per qualche nota ottimistica. Perché l’Ue, seppur frammentata e debole, dal 2008 a oggi, ha imparato ad affrontare le crisi puntando sulla costruzione di “partnership più forti e strutturate”, per esempio con i vicini Paesi del Golfo, come ha annotato il rappresentante speciale Ue per la regione del CCG, Luigi Di Maio.
L’affondo di Calenda sull’Europa
“La verità è che – rimarca il leader di Azione Carlo Calenda - a Shenzhen si incontreranno i leader di tre potenze con grandi menomazioni. E l’Europa, invece di opporre una difesa unica, ha discusso anche su chi dovrà rappresentarla”, se e quando si aprirà un tavolo di pace per l’Ucraina. “L'Europa – questa la sintesi della sua riflessione conclusiva - la stanno smontando gli Stati europei, con le loro leadership deboli e ambiziose”.
I protagonisti del Forum
A completare il parterre del meeting internazionale svizzero con studiosi, giornalisti e imprenditori, anche l’ambasciatore del Qatar in Italia Khalid bin Yssef Al Sada, l’ambasciatore e vicepresidente di Mundys Giampiero Massolo, la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino e il Ceo della svizzera UBS, Sergio Ermotti.