AGI - Julio Iglesias é indagato per molestie sessuali. A dare la notizia è stata la stessa magistratura di Madrid che ha aperto l'inchiesta.
"Il giudice Antonio Pina ha dichiarato ammissibile la denuncia presentata da due dipendenti contro il cantante Julio Iglesias per reati sessuali, nonché per reati di violenza e trattamenti degradanti", si legge in un comunicato della Audienca Nacional.
Le due ex collaboratrici si erano già rivolte alla procura che aveva respinto la richiesta sostenendo che non era di competenza della magistratura spagnola. Di avviso diverso però il tribunale.
Pina ha ritenuto che le prove presentate contro Iglesias "siano sufficienti per avviare la procedura, senza che ciò implichi un giudizio di valore sulla sua credibilità", si chiarisce nella nota.
A denunciare il cantante, a gennaio, sono state una collaboratrice domestica e una fisioterapista, che affermano di aver subito aggressioni sessuali e maltrattamenti quando lavoravano in una proprietà di Iglesias alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana nel 2021. Proprio perché i presunti reati sarebbero stati commessi all'estero la Procura si era dichiarata non competente.
La decisione della magistratura rivista dopo la seconda denuncia
La magistratura spagnola ha poi rivisto la propria posizione in ottobre, dopo che a settembre è stata depositata una seconda denuncia, in particolare per "molestie sessuali e aggressione sessuale" e per "lavoro forzato e degradante". Le due querelanti sono state convocate a testimoniare "di persona" davanti al giudice il 3 febbraio prossimo.
All'epoca, Iglesias aveva parlato di accuse "assolutamente false" e assicurato di non aver mai "aggredito o mancato di rispetto a nessuna donna".
Conosciuto in tutto il mondo per la sua interpretazione di 'Manuela', Iglesias ha visto decollare la propria carriera negli anni Settanta fino a diventare l'artista ispanofono che ha venduto più dischi al mondo, complice l'immagine da latin lover.