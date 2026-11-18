AGI - In Israele prima sconfitta per il Likud di Netanyahu. I deputati israeliani hanno eletto alla presidenza del Parlamento un uomo vicino al centrista Gadi Eisenkot – incaricato di formare il prossimo governo – infliggendo un duro colpo allo schieramento di Benjamin Netanyahu, la cui opposizione intende smantellare rapidamente l'eredità legislativa dell'ex premier.
In Israele sarà Kahana a guidare la Knesset
Matan Kahana, 54 anni ed ex membro delle forze speciali israeliane, è stato eletto con 66 voti sui 120 che compongono la Knesset, grazie anche al sostegno dei partiti arabo-israeliani. La carica di presidente del Parlamento è di grande rilievo in Israele, poiché spetta a lui stabilire il calendario dei lavori parlamentari; egli può dunque accelerare o ritardare i dibattiti e le votazioni sui disegni di legge.
Gli obiettivi di Eisenkot
Ciò appare ancora più cruciale nell'attuale contesto, dato che Eisenkot intende smantellare al più presto l'eredità legislativa di Netanyahu, in particolare una riforma del sistema giudiziario che i suoi detrattori considerano antidemocratica.
Il voto giunge in un clima di forte fermento politico, seguito alle elezioni legislative del 27 ottobre, che non hanno prodotto un chiaro vincitore tra lo schieramento di Netanyahu e quello di Eisenkot. Quest'ultimo è stato incaricato dal presidente Isaac Herzog di formare un governo.
Tensioni post elezioni
Dalle elezioni, i due blocchi si sono scambiati accuse quotidiane; l'elezione del presidente della Knesset ha reso ancora più acceso il loro braccio di ferro, culminando in una seduta turbolenta durante la quale alcuni alleati di Netanyahu hanno fischiato i deputati arabi nel momento in cui hanno espresso il loro voto a favore di Kahana.
Le parole del neo presidente del Parlamento
"La Knesset è la casa di tutti i cittadini israeliani; sarò un presidente del Parlamento per tutti, a prescindere da religione, etnia o genere", ha dichiarato Kahana in un breve discorso dopo la sua elezione. Ancora prima della sua elezione, lo schieramento di Netanyahu aveva criticato il sostegno offerto dalle due formazioni arabe elette alla Knesset, Raam e la Lista Unita.
Il primo ministro uscente accusa quasi quotidianamente questi partiti arabi di frode elettorale su larga scala, parlando di compravendita di voti finanziata con denaro proveniente dal Qatar. Tuttavia, in settimana alcuni media israeliani hanno riferito che l'indagine avviata in merito a tali accuse è scaturita da una segnalazione e da informazioni fornite da collaboratori di Netanyahu, il che ne mina la credibilità.